26 февраля 2024, 20:00

Дали проехать остановку. Как и за что ребенка выгнали из автобуса в Кемерове

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Шестиклассника, оплатившего проезд в рейсовом автобусе, выгнали из салона за отсутствие справки из учебного заведения о праве на льготный проезд. Подробностями случившегося в беседе с «360» поделилась мать ребенка.

Мальчику 12 лет. В тот день, по словам женщины, сын после школы немного погулял с другом. Обычно он не ездит на автобусе, но уже наступил вечер, стоял мороз. Чтобы ребенок быстрее добрался до дома, приятель дал ему деньги на проезд.

«Там было то ли 27 рублей, то ли 24. Но на билет точно хватало, потому что детский проезд стоит 20 рублей. Сын сел в автобус, остановку проехал, ему сказали выйти, он вышел», - пояснила собеседница «360».

Причиной высадки стало то, что у ребенка не было справки о праве на льготный проезд из школы. Тот факт, что мальчику 12 лет, он не выглядит старше своего возраста, был с рюкзаком и сменкой, никого не смутил.

«Угроз не было и хамства тоже, но у меня ребенок и не даст повода для такого отношения. Тем не менее [ситуация неприятная]. Деньги при этом у него забрали. Сын повернулся и вышел. Остановка, [где его высадили,] не безлюдная. Там есть жилые дома, не пустырь, но был уже вечер, холодно, народа не так много», - добавила женщина.

По ее словам, с водителем автобуса они уже встречались в региональном СУ СК. В пресс-службе Следственного комитета ранее уже комментировали эту ситуацию и сообщали о процессуальной проверке.

Также в ведомстве отметили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.

Дети СК РФ
26 февраля 2024, 20:03
Мужчина застрял в сорвавшемся лифте между этажами в доме на юге Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пассажир лифта застрял между этажами в жилом доме на Затонной улице на юге Москвы. Об этом «360» сообщил источник.

Собеседник пояснил, что мужчина зашел в кабину, чтобы подняться на пятый этаж, но во время подъема лифт сорвался и застрял между этажами.

Для спасения пассажира на место прибыли спасатели и эксперты компании «Мослифт». Точных данных о состоянии мужчины пока нет, так как его еще не достали из застрявшей кабины.

Москва
26 февраля 2024, 19:22
Состав с 53 вагонами проехал 80 км без машиниста в Индии
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Грузовой поезд из 53 вагонов со щебнем ехал со станции Катуа в штате Джамму и Кашмир почти 80 километров без водителя. Об этом сообщило издание The Times of India.

До ЧП поезд остановили на железнодорожной станции для смены машиниста. Однако постепенно он начал скатываться по уклону пути: машинист и его помощник забыли поставить состав на ручной тормоз.

Чиновники подняли тревогу на всем маршруте. Участок взяли под охрану. Поезд набрал скорость почти в 100 километров в час, прежде чем его наконец остановили в Пенджабе с помощью завалов из мешков с песком и деревянных брусков на путях.

О пострадавших или материальном ущербе пока ничего не известно. Власти начали проверку для установления точной причины случившегося.

Ранее мощный взрыв произошел на заводе красок в Индии.

Индия Поезда
26 февраля 2024, 18:47
Трамвай сбил школьницу на Открытом шоссе в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Школьница пострадала под колесами трамвая на Открытом шоссе в Москве. О ЧП сообщил источник «360» в экстренных службах.

Информация о ДТП, по его словам, поступила в 18:13. По предварительным данным, водитель трамвая совершил наезд на девочку.

Сейчас медики оказывают помощь пострадавшей. Также на месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Официально информацию о случившемся пока не подтверждали.

UPD : по предварительным данным, у пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы. Ее госпитализировали.

Ранее легковой автомобиль врезался в дорожный разделитель на Смоленском бульваре в Москве. В ДТП пострадали два человека.

Москва
26 февраля 2024, 17:22
Поволжскому маньяку запросили пожизненный срок
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Представитель прокуратуры Татарстана Линара Чуркина в ходе прений по делу поволжского маньяка Радика Тагирова, которые состоялись 26 февраля, потребовала пожизненно лишить его свободы. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Чуркина попросила суд признать Тагирова в серии разбойных нападений с 31 убийством и двумя покушениями. Также она потребовала удовлетворить поданные потерпевшими иски о взыскании морального вреда.

Тагирова арестовали в декабре 2020 года и отправили под стражу. По данным следствия, он совершал преступления в период с 2011 по 2012 год в Уральском и Приволжском федеральных округах.

Мужчина под видом соцработника проникал в квартиры пожилых женщин, а затем расправлялся с ними. После нападения он выносил из дома ценные вещи. Правоохранителям удалось вычислить маньяка благодаря ДНК-тесту.

Убийства Суд Татарстан

Новости по теме