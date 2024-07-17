Дагестанский блогер растоптал православный крест и записал покаянное видео

Внимание на блогера обратил депутат Госдумы Александр Хинштейн. В Telegram-канале он назвал молодого человека мерзавцем и трусом, потому что видео автор публиковал под выдуманным именем.

«Прошу правоохранительные органы немедленно начать поиски этого подлеца! Направляю свое обращение в Генпрокуратуру и МВД. Такое наглое надругательство над православными святынями должно быть жестко наказано по всей строгости закона», - написал депутат.

Хинштейн добавил, что противнику христиан необходимо найти подходящее место для содержания под стражей, чтобы не повторилась ситуация с захватом заложников сторонниками радикального исламистского течения в следственном изоляторе Ростова-на-Дону.

Пришедшие на кладбища Санкт-Петербурга и Ленинградской области вандалы осквернили могилы погибших в зоне специальной военной операции военных. Злоумышленники сожгли венки и повредили надгробия. Полиция начала поиски осквернителей.