Дачник собственноручно отбился от медведя на Камчатке

Мужчина вечером 14 августа шел по лесу около садового товарищества «Авача-1» в районе Пятой стройки. В какой-то момент на него напал медведь. Дачнику хватило сил отбиться от зверя и позвонить соседке. Женщина вызвала спасателей.

Пока сотрудники МЧС ехали к указанному месту, окровавленного дачника нашел охотовед и вывел к дороге. Мужчину с ранами руки, головы и спины увезли в Елизовскую больницу.

Двум туристам в Бурятии повезло меньше. Они встретили медведя в Змеиной бухте на берегу Чивыркуйского залива Байкала и бросились со скалы. Один мужчина выжил, но получил тяжелые травмы, другой погиб. Последний являлся титулованным яхтсменом.