Цистерны с нефтепродуктами загорелись под Оренбургом

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Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. С возгоранием боролись 70 человек и 30 единиц техники, добавили в ведомстве. В настоявший момент пожар полностью ликвидировали. Что стало причиной возгорания, не сообщается.

Накануне, 24 сентября, крупный пожар тушили в Севастополе в Балаклавском районе. Там огонь распространился приблизительно на 3,5 тысячи квадратных метров. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В этот же день в Москве на 1-й Останкинской улице загорелся ресторан быстрого питания. Позже выяснилось, что загорелся жир, накопившийся в вытяжке. Площадь пожара составила 1,5 квадратных метра.

Пожар на 26 километре трассы М-5 Урал произошел минувшим вечером. По данным МЧС Оренбургской области , на частном предприятии горели цистерны с нефтепродуктами.