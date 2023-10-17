Цирковой артист Василий Шанин умер, выпав из окна

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Василий Шанин работал с лошадьми. Он умер в Москве 16 октября на 34-м году жизни, упав с высоты.

«Он погиб, выпав из окна», - уточнили представители Российской государственной цирковой компании.

Известно, что Шанин в феврале 2023 года ушел из «Росгосцирка».

Ранее стало известно, что заслуженный артист России Александр Готгельф умер на 75-м году жизни. Причину смерти пока не раскрыли. В публикации отметили, что виолончелист определял лицо оркестра с самого начала возникновения коллектива, артист задавал остальным музыкантам планку исключительного профессионализма.