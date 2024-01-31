31 января 2024, 15:59

Чуть жизни не лишились. Легковушка чудом проскочила между двумя фурами в Кузбассе

РИА «Новости»
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Водитель и пассажир легковушки отделались легким испугом на трассе в Кузбассе. Машина чудом проскочила между двумя фурами. Видео опубликовали в Telegram-канале «ЧП 124».

Авария чуть не произошла на трассе в районе Кемерова днем 29 января. Один из грузовиков пошел на обгон, не убедившись в безопасности. По встречной полосе движения ехала Mazda.

Сама трасса была достаточно узкой, поэтому пространства для маневра у легковушки не было. Водитель за рулем иномарки пронесся между двумя фурами. У автомобиля оторвалось боковое зеркало, повреждения получили бампер и крыло. Водитель иномарки продолжил движение, но после ЧП все же решил остановиться.

«Мы с тобой просто чуть жизни не лишились», - сказал молодой человек, сидевший в легковушке.

Водитель рассказал, что госавтоинспекторы оформили ДТП. Однако проблема в том, что вторую фуру, которая ехала по своей полосе, установить пока не удалось.

«Нужно провести розыск. Пока пытаются найти, но не удается. Говорят, что вроде есть программа, которая отслеживает движение фур, но все это может затянуться», - подчеркнул он.

По видео с регистратора номер большегруза рассмотреть не удалось, уточнил водитель легковушки.

На трассе под Воронежем произошло смертельное ДТП. При столкновении легковушки и фуры погибла женщина с новорожденным ребенком, которому было всего четыре дня

Грузовики ДТП Видео Иномарки Водители
31 января 2024, 15:11
Коллекторы в Твери избили жену участника СВО
РИА «Новости»
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Коллекторы в Твери 30 января напали на супругу участника спецоперации Анну. Они пытались выбить долги брата ее мужа, сообщил RT.

По данным журналистов, в квартире, где находилась Анна, раньше жил брат ее мужа. У него накопились задолженности перед банками и микрофинансовыми организациями.

По словам женщины, коллекторы кричали, стучали в дверь, требуя позвать должника. Анна позвонила в полицию и стала ждать прибытия правоохранителей.

Вскоре в дверь позвонили, и женщина, решив, что это силовики, открыла. В этот момент ее ударили. После нападения коллекторы скрылись, а пострадавшая сняла побои. В МВД России по Тверской области заявили, что начали поиски нарушителей.

В России с 1 февраля вступят в силу новые правила общения коллекторов с должниками. Им запретили беспокоить граждан по вечерам и в ночное время, а также оказывать психологическое давление.

Полиция Коллекторы
31 января 2024, 14:23
Мужчина украл два кольца из ювелирного магазина в Москве
РИА «Новости»
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В Москве мужчина украл из ювелирного магазина на улице Грузинский Вал два кольца стоимостью 250 тысяч рублей. О происшествии рассказала пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

По информации ведомства, злоумышленник под видом покупателя зашел в магазин и попросил продавца показать ему два кольца. Стоявшая за прилавком девушка достала ювелирные украшения из витрины. В этот момент грабитель выхватил их из ее рук и скрылся.

По подозрению задержали 32-летнего мужчину. Похищенное он успел сдать в ломбард.

«Его привлечение к уголовной ответственности по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации („Грабеж“) на контроле в прокуратуре», - добавили в пресс-службе.

Ранее в Новой Москве пьяный парень с ножом ограбил кассу и украл сырок из продуктового магазина.

Ограбления Москва
31 января 2024, 12:47
Удар западным оружием по Ил-76 в Белгородской области подтвердили
РИА «Новости»
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Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными сбили в Белгородской области из системы противовоздушной обороны западного образца. Об этом свидетельствуют найденные среди обломков борта остатки поражающих элементов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Собеседник агентства пояснил, что специалисты в ходе предварительной экспертизы обшивки сбитого транспортного самолета обнаружили остатки ракеты западного производства. О какой именно системе идет речь, представитель экстренных служб не раскрыл.

«Предварительная экспертиза обнаруженных в самолете поражающих элементов показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства», - заявил собеседник журналистов.

Самолеты Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
31 января 2024, 11:31
Котенок проник в фуру и уехал в Коломну. Хозяев путешественника ищут
РИА «Новости»
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Полосатый котенок в ошейнике с круглой подвеской проник в фуру и уехал в Коломну. Теперь его хозяев пытаются найти, публикуя информацию в Telegram-каналах и пабликах во «ВКонтакте».

Информация о коте-путешественника появилась, в частности, в Telegram-канале города Раменское накануне поздно вечером.

«Раменское! Чей друг проник в фуру и уехал в Коломну? Опросите друзей и знакомых, у кого пропал котенок, раскидайте по местным чатам», - призвали авторы сообщения.

По их информации, котенок прибыл в фуре на склад в Коломну 30 января около 12:00. У кота полосатый окрас и белые лапы. На шее есть черный ошейник с круглой подвеской.

«Машина была в районах Домодедово - Раменское: Никулино, Константиново, Раменское», - уточнили в объявлении.

Также данные о котенке, уехавшем на фуре в Коломну, появились в Telegram-канале «Зоопоиск.рф».

Коломна Животные Раменское

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