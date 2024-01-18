Чудесное спасение девочки из-под колес поезда под Челябинском попало на видео

Ученик первого класса школы Саратова получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму после нападения третьеклассника. Мать пострадавшего мальчика Виктория в беседе с «360» заявила, что руководство учебного заведения попыталось скрыть факт нападения на сына.

Она пояснила, что ученик третьего класса за день дважды избил ребенка. В первый раз он напал на него в туалете, где сначала ударил в живот, а потом, схватив за подмышки, перевернул и уронил головой на кафель. Второе нападение произошло на продленке. Когда первоклассник уже собрался уходить, то его обидчик закрыл дверь в кабинет и повторил свой маневр с переворотом и ударом головой об пол.

Узнав о случившемся Виктория отвела ребенка в травматологию, показала неврологу, а также взяла справку у педиатра. По ее словам, сына два дня тошнило и он не мог встать с кровати.

Мать пострадавшего подчеркнула, что все это время школа никуда информацию не передавала. Только после того, как она предала случившееся огласке, ей стали звонить правоохранители.

«Сегодня отреагировали в инспекции по делам несовершеннолетних. Пришли в школу и всех допрашивали. Но у нас глава инспекции очень хорошая знакомая директора. Даже всю информацию, которую она от меня получила она сфотографировала и отправила ей», - уверена Виктория.

Собеседница «360» добавила, что директор тут же связалась с сотрудницей полиции и попросила ее внести правки в протокол. О случившемся женщина уже сообщила в региональное ГУ МВД. Там пообещали провести проверку.

В пресс-службе саратовского главка СК сообщили, что начали проверку школы, где избили первоклассника на предмет халатности сотрудников учебного заведения. По итогам мероприятий следователи примут решение об уголовном деле.

Прокуратура Саратовской области заявила, что вынесла директору школы представление за то, что она утаила информацию об избиении ученика. В ведомстве уточнили, что администрация учебного заведения в таких случаях обязана уведомлять прокуратуру и органы внутренних дел, комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы не нарушать закон.