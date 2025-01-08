08 января 2025, 20:12

«Чтобы все забыли». Отравившимся в пекарне пермякам предложили деньги за молчание

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Руководство сети пекарен «Хлебница», в которой произошло массовое отравление жителей Перми, предложило пострадавшим компенсацию в размере 45 тысяч рублей, чтобы они не обращались в правоохранительные органы. Об этом «Газете. Ru» сообщила Светлана, жительница Перми, которая отравилась салатами из пекарни в канун Нового года.

«Они сами позвонили пострадавшим и предлагали 45 тысяч рублей, чтобы все все забыли, не писали заявление и никуда не обращались. Я отравилась салатами из „Хлебницы“», - рассказала она.

Женщина уточнила, что 28 декабря на Парковом проспекте купила салаты «Оливье» и «Курица с ананасами». На следующее утро ей стало плохо, температура поднялась до 39,1 градуса. Пермячке пришлось вызвать скорую помощь.

Ее положили в инфекционную больницу 31 декабря, а выписали лишь 7 января. Все праздники женщина встретила в стационаре.

«Сейчас сижу на диете после выписки, поддерживаю микрофлору, так как все еще есть последствия после перенесенной болезни. Я 10 января пойду писать заявление в полицию», - отметила Светлана.

В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщили о нескольких случаях заражения острыми кишечными инфекциями, которые были зафиксированы в Перми с 30 декабря. По предварительным данным, причиной заболевания стал сальмонеллез.

Прокуратура Пермского края установила контроль за исследованием обстоятельств, после которых произошло массовое отравление пермяков в сети пекарен «Хлебница», сообщило издание Ura.ru. Ксения Троицкая, исполнительный директор сети пекарен «Хлебница», заявила, что молится за здоровье отравившихся. По ее словам, причиной вспышки сальмонеллеза стало использование некачественного сырья для приготовления пищи в пекарнях.

Ранее россиян предупреждали, что салаты, приготовленные для новогоднего стола, не следует хранить более трех часов. Как сообщил телеканал «Звезда» , по истечении этого времени в них могут начать активно развиваться болезнетворные бактерии, что в дальнейшем может привести к проблемам с желудком.

Пермский край Пермь Больницы Болезни Роспотребнадзор Деньги Новый год
08 января 2025, 21:30
Женщина вместо чемодана. Пассажирка уехала в багажное отделение в аэропорту Владикавказа
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В аэропорту Владикавказа женщина по ошибке встала на ленту багажа. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Издание уточнило, что происшествие зарегистрировали камеры аэропорта еще в новогодние праздники. Судя по опубликованным кадрам, пожилая женщина не без труда поднялась на ленту багажа рядом со стойками регистрации.

Уже перед окошком пассажирка споткнулась, упала на ленту и уехала в багажное отделение. Здесь ее встретили грузчики. Они и помогли женщине вернуться в зал ожидания.

Ранее в Омане Россию сочли перспективным туристическим направлением.

Праздники Женщины Россия
08 января 2025, 20:35
Стали известны имена погибших после атаки БПЛА в Энгельсе сотрудников МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Двое сотрудников МЧС России погибли в Саратовской области при выполнении служебного долга. Позднее пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале назвала их имена.

Геннадий Афанасьев возглавлял первую пожарно-спасательную часть 3-го пожарно-спасательного отряда. В боевых подразделениях Саратова он тушил пожары более четырех лет.

Свои соболезнования родным и близким погибших выразил глава МЧС РФ Александр Куренков.

«Это невосполнимая утрата для семей наших сотрудников и для министерства. Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей. Светлая память героям. Они выполнили свой долг до конца», - приводит пресс-служба МЧС слова Александра Куренкова.

Минувшей ночью Энгельс и Саратов подверглись массированной атаке беспилотников. В Энгельсе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара на предприятии.

Ведомство скорбит о гибели Жаслана Телеупова и Геннадия Афанасьева.

Жаслан Телеупов работал в российском чрезвычайном министерстве с 2019 года. Он был старшим пожарным четвертой пожарно-спасательной части.

Пожары Беспилотники МЧС РФ Россия
08 января 2025, 18:03
При пожаре в Энгельсе погибли два сотрудника МЧС
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара на промышленном объекте в Энгельсе. Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«К сожалению, в результате ликвидации есть двое погибших - сотрудники пожарной службы МЧС», - отметил он.

Глава региона добавил, что один пожарный пострадал, его доставили в больницу. По словам Бусаргина, из-за увеличения площади возгорания в Энгельсе введут режим ЧС. В связи с ситуацией министру здравоохранения Владимиру Дудакову поручили держать оказание медицинской помощи на особом контроле.

Губернатор также сообщил, что специалисты Роспотребнадзора регулярно берут в районе пожара пробы воздуха. Превышение нормы загрязняющих веществ они не зафиксировали.

Пожар на предприятии в Энгельсе произошел из-за украинского БПЛА. Ночью ВСУ атаковали Энгельс и Саратов, над регионом сбили 11 дронов. Всего над территорией России в ночь на 8 января уничтожили и нейтрализовали 32 беспилотника.

Пожары МЧС РФ
08 января 2025, 16:55
Аксенов рассказал о риске ухудшения экологической ситуации в Крыму
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Экологическая ситуация в Крыму после крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе может пойти по краснодарскому сценарию. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пока в Крыму не фиксировали выброс значительных объемов нефтепродуктов. По его словам, с 21 декабря до 8 января с пляжей полуострова вывезли 265 тонн загрязненного грунта и очистили 84 километра побережья.

«Однако, согласно прогнозам, существует высокий риск того, что положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае», - подчеркнул Аксенов.

Также глава Крыма пообещал усилить работу всех служб и ведомств, чтобы не допустить загрязнения акватории. Он отметил, что мазут необходимо очищать в течение суток.

Ранее мазутные пятна зафиксировали в городе Евпатория на западе Крыма, сообщил Ura.ru. Глава городской администрации Александр Юрьев подтвердил, что лично объехал всю береговую линию.

Крым Крушение танкеров в Керченском проливе

Новости по теме