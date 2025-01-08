«Чтобы все забыли». Отравившимся в пекарне пермякам предложили деньги за молчание

«Они сами позвонили пострадавшим и предлагали 45 тысяч рублей, чтобы все все забыли, не писали заявление и никуда не обращались. Я отравилась салатами из „Хлебницы“», - рассказала она.

Женщина уточнила, что 28 декабря на Парковом проспекте купила салаты «Оливье» и «Курица с ананасами». На следующее утро ей стало плохо, температура поднялась до 39,1 градуса. Пермячке пришлось вызвать скорую помощь.

Ее положили в инфекционную больницу 31 декабря, а выписали лишь 7 января. Все праздники женщина встретила в стационаре.

«Сейчас сижу на диете после выписки, поддерживаю микрофлору, так как все еще есть последствия после перенесенной болезни. Я 10 января пойду писать заявление в полицию», - отметила Светлана.

В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщили о нескольких случаях заражения острыми кишечными инфекциями, которые были зафиксированы в Перми с 30 декабря. По предварительным данным, причиной заболевания стал сальмонеллез.

Прокуратура Пермского края установила контроль за исследованием обстоятельств, после которых произошло массовое отравление пермяков в сети пекарен «Хлебница», сообщило издание Ura.ru. Ксения Троицкая, исполнительный директор сети пекарен «Хлебница», заявила, что молится за здоровье отравившихся. По ее словам, причиной вспышки сальмонеллеза стало использование некачественного сырья для приготовления пищи в пекарнях.

Ранее россиян предупреждали, что салаты, приготовленные для новогоднего стола, не следует хранить более трех часов. Как сообщил телеканал «Звезда» , по истечении этого времени в них могут начать активно развиваться болезнетворные бактерии, что в дальнейшем может привести к проблемам с желудком.