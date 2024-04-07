ЧС в Оренбургской области придали федеральный статус

Куренков поручил направить в зону ЧС дополнительные группы спасателей из нескольких подразделений МЧС. Для ликвидации последствий паводка привезли инженерную и спасательную технику, плавсредства, беспилотники. В ближайшее время туда приедут специалисты МЧС с техникой из Кировской области.

Глава МЧС России также дал поручение местным властям сообщить пострадавшим, какие им положены меры соцподдержки.

«На территории области в 87 населенных пунктах и 13 садовых товариществах остаются затопленными более шести тысяч жилых домов, девять тысяч приусадебных участков и 40 низководных мостов. Эвакуировано более четырех тысяч человек, в том числе 885 детей», - уточнил он.

Глава МЧС отметил, что в Орске из-за разрушения дамбы подтоплено 2518 жилых домов и 4587 приусадебных участков. Он зазвал ситуацию критической.