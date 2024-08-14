Чрезвычайное положение ввели в Ингушетии после гибели урожая

Там отметили, что региональный Минсельхоз провел заседание чрезвычайной комиссии, куда поступили более 200 заявлений от фермеров о гибели урожая. Аграрии объяснили, что обрушившиеся на республику жара и засуха не дали посевам развиться.

По итогам проведенных проверок мест гибели растений комиссия объявила о введении на территории Ингушетии режима чрезвычайной ситуации из-за понесенного сельхозтоваропроизводителями ущерба, вызванного аномальными природно-климатическим явлением.

В июле бахчевод Роман Пономарев предупредил , что арбузы и дыни могут подорожать почти вполовину по сравнению с прошлым годом из-за климатических проблем, с которыми столкнулся Ставропольский край.

А до этого депутат Госдумы Ренат Сулейманов заверил россиян , что катастрофы из-за нехватки урожая не случится, хотя погодные условия и замедлили посевную кампанию.