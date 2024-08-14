14 августа 2024, 18:23

Чрезвычайное положение ввели в Ингушетии после гибели урожая

РИА «Новости»
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В Ингушетии ввели чрезвычайное положение из-за гибели посевов. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Там отметили, что региональный Минсельхоз провел заседание чрезвычайной комиссии, куда поступили более 200 заявлений от фермеров о гибели урожая. Аграрии объяснили, что обрушившиеся на республику жара и засуха не дали посевам развиться.

По итогам проведенных проверок мест гибели растений комиссия объявила о введении на территории Ингушетии режима чрезвычайной ситуации из-за понесенного сельхозтоваропроизводителями ущерба, вызванного аномальными природно-климатическим явлением.

В июле бахчевод Роман Пономарев предупредил , что арбузы и дыни могут подорожать почти вполовину по сравнению с прошлым годом из-за климатических проблем, с которыми столкнулся Ставропольский край.

А до этого депутат Госдумы Ренат Сулейманов заверил россиян , что катастрофы из-за нехватки урожая не случится, хотя погодные условия и замедлили посевную кампанию.

Ингушетия Сельское хозяйство
14 августа 2024, 09:15
Семь пассажиров автобуса пострадали в ДТП под Первоуральском
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Пассажирский автобус и автомобиль Volkswagen Golf столкнулись на автодороге «Первоуральск — Шаля». Об аварии сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

По данным ведомства, в момент столкновения в салоне автобуса находились десять пассажиров. Семеро из них после аварии обратились за медицинской помощью. Также травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля. Их доставили в больницу.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит установить причины и последствия происшествия. Из-за ДТП на этом участке трассы организовали реверсивное движение для всех видов транспорта.

Ранее в Татарстане произошла авария, во время которой погибли два человека. Водитель автомобиля Ford Focus вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком марки Sitrak. Погибли водитель и пассажир легкого автомобиля, еще несколько человек получили травмы.

Пассажирский автобус и автомобиль Volkswagen Golf столкнулись на автодороге «Первоуральск - Шаля». Об аварии сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

ДТП ГИБДД
13 августа 2024, 18:46
Подростки устроили разборки со стрельбой в Челябинске
РИА «Новости»
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В Челябинске в одном из дворов произошли разборки со стрельбой, в которых участвовали десятки подростков. Массовая драка случилась 12 августа, сообщило издание 74.ru.

Судя по записи, сделанной камерой одного из подъездов дома 110 на улице Героев Танкограда, во время конфликта раздались несколько выстрелов. После этого не меньше 20–30 подростков разбежались в разные стороны. Также с парковки выехали несколько автомобилей.

В полиции Южного Урала сообщили изданию, что сейчас полицейские проверяют информацию, а также устанавливают личности всех участников инцидента и возможных свидетелей.

Согласно предварительной информации, в ходе конфликта среди молодых людей пострадавших нет. Никто за медицинской помощью не обращался.

Ранее толпа подростков избила школьника во Владивостоке. Они заставили потерпевшего извиняться перед ними на коленях.

Дети Стрельба Челябинск
13 августа 2024, 18:32
Житель Люберец жестко избил кота на глазах у соседей
РИА «Новости»
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Житель Люберец избил кота на балконе квартиры, кадры появились в социальных сетях. Очевидцы рассказали 360.ru, что стали свидетелями избиения животного.

«Разговаривала по телефону и услышала душераздирающие визги кошки… Вышла на балкон посмотреть, может на улице дерутся кошки, всякое бывает. Но нет, это было не на улице. После заметила мужчину на балконе, который яростно пинал что-то под столом», - отметили они.

МВД Московской области начало проверку по факту происшествия, сообщила пресс-служба ведомства.

«Полицейские МВД „Люберецкое“ в ходе мониторинга сети Интернет выявили видеопубликацию, на которой мужчина, находясь в одной из квартир дома по улице Академика Северина поселка Мирный, наносит удары животному», - заявили в пресс-службе.

Ранее на Алтае пенсионерка отравила козла соседей из-за участка земли.

Люберцы МВД РФ Коты Живодеры
13 августа 2024, 01:55
Появились фотографии с места взрыва и мощного пожара в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Появились фотографии с места взрыва за торгово-развлекательным центром «Мега» в Екатеринбурге. О том, что сейчас происходит на месте ЧП, сообщило издание Ura.ru.

Жители Екатеринбурга услышали взрыв за ТРЦ «Мега» в ночь на 13 августа. На месте ЧП начался сильный пожар.

«Горит садовый дом на площади 250 квадратных метров», - сообщили изданию в ГУ МЧС по Свердловской области.

По словам некоторых очевидцев, взорвался газовый баллон.

Издание E1.ru со ссылкой на очевидца уточнило, что горит садовое товарищество через дорогу от ТРЦ.

В тушении участвуют 13 специалистов МЧС и четыре единицы техники. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее пожар вспыхнул в столичном роддоме на улице 800-летия Москвы. Возгорание произошло в подвале здания.

До этого огнеборцы потушили пожар в трехкомнатной квартире на проспекте Художников в Санкт-Петербурге. В ликвидации возгорания участвовали четыре спецмашины и 17 специалистов.

Пожары МЧС РФ Екатеринбург

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