08 февраля 2024, 11:16

Членов экипажа сбитого Ил-76 посмертно наградили орденами Мужества

РИА «Новости»
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Экипаж сбитого в Белгородской области самолета Ил-76 посмертно получил ордена Мужества. Командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов вручил награды родным шести погибших летчиков, сообщило РИА «Новости».

Члены экипажа удостоились орденов за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Вручение состоялось перед траурным митингом. Прощание с летчиками проходит в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье».

Самолет с украинскими пленными, которых везли на обмен , сбили 24 января над Белгородской областью. ВСУ нанесли по нему удар зенитной ракетной системой Patriot. Погибли все, кто был в самолете: пленные, сопровождающие и члены экипажа - летчики из Оренбургской области. Целью атаки было прервать все возможные контакты между Россией и Украиной, даже при обмене пленными и телами, считает посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Награды Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
08 февраля 2024, 11:27
Wildberries проведет внутреннее расследование после драки на складе в Подмосковье
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Wildberries проведет внутреннее расследование после конфликта на складе в Электростали. В компании подтвердили RT, что около десяти человек оказались в местном отделении полиции.

Массовая драка произошла между работниками и охранниками складского комплекса. Обошлось без пострадавших, уточнили в Wildberries.

«Будет проведено внутреннее расследование», - написало издание.

Как сообщило РИА «Новости» , служба безопасности и прибывшие на место происшествия правоохранители предотвратили дальнейшие разбирательства. Сейчас склад работает штатно.

Ранее в комплексе Wildberries под Петербургом произошел крупный пожар. Основатель и глава компании Татьяна Бакальчук рассказала, что есть несколько версий , почему произошло возгорание, но тайна следствия не позволяет их называть. После ЧП пожарную безопасность призвали проверить на всех складах маркетплейсов в России.

Wildberries проведет внутреннее расследование после конфликта на складе в Электростали. В компании подтвердили RT , что около десяти человек оказались в местном отделении полиции.

Драки Россия Полиция Электросталь Маркетплейсы
08 февраля 2024, 10:33
Вооруженный грабитель вынес около 1 млн рублей из банка в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге неизвестный ограбил банк. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на начальника пресс-службы свердловского управления МВД Валерия Горелых.

«Незадолго до закрытия отделения банка произошло нападение с предметом, похожим на пистолет», - указал он.

Вооруженный грабитель вынес из банка в центре горда чуть меньше одного миллиона рублей. На место происшествия незамедлительно прибыли силовики. Специалисты начали устанавливать подробности ограбления. Правоохранители опрашивают работников кредитного учреждения и очевидцев случившегося.

Как уточнил Горелых, в результате ЧП никто из сотрудников банка не пострадал. Преступника разыскивают. Руководство регионального главка МВД России взяли на контроль раскрытие дела.

В Ижевске неизвестный ограбил комиссионный магазин. В конце января правоохранители задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в преступлении.

Банки Преступления Екатеринбург
08 февраля 2024, 07:19
Жители Зеленоградского округа сообщили о звуках взрыва и пожаре в гаражах
РИА «Новости»
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В Зеленоградском административном округе Москвы произошел пожар площадью 400 квадратных метров. Загорелась автомастерская в гаражном кооперативе. Очевидец слышал взрыв, сообщил источник «360».

Экстренные службы приняли вызов около полуночи. Очевидец сообщил, что со стороны гаражей и частного сектора на улице Михайловка в районе Крюково шел черный дым, виднелся открытый огонь. Во время разговора с оператором он услышал звуки, похожие на взрыв. К месту ЧП отправили пожарных.

Горела автомастерская, огонь охватил все здание. Площадь возгорания достигла 400 квадратных метров.

В Восточном Измайлово горел двухэтажный бытовочный лагерь. Пострадал один человек - он пытался спастись, спрыгнув со второго яруса, и повредил позвоночник. Произошло обрушение.

Пожары Москва
08 февраля 2024, 06:35
Бытовочный лагерь загорелся в Восточном Измайлово
РИА «Новости»
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В Восточном административном округе Москвы произошел пожар. Загорелись 12 бытовок, пострадал один человек. Огонь потушили, сообщил источник «360».

Спасателей вызвали на 16-ую Парковую улицу в Восточном Измайлово около пяти часов утра. Очевидцы сообщили, что загорелся бытовочный лагерь, внутри могли оставаться люди. Приехавшие на место спасатели оценили обстановку и начали тушение.

Горели 12 бытовок из дерева, обшитые металлом. Бытовочный лагерь - двухэтажный, очаг возгорания находился на верхнем этаже, произошло обрушение. Оттуда спрыгнул один человек. Его госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника.

К шести часам утра возгорание локализовали и ликвидировали открытый огонь, через 17 минут потушили. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

На юго-востоке Москвы во время пожара в швейной мастерской погиб один человек. Огонь охватил 10 квадратных метров.

Пожары Москва

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