Член экипажа судна Saronic Breeze погиб в Японском море из-за взрыва баллонов с ацетиленом

Saronic Breeze возвращался из морского порта Пусан в Южной Корее. В районе Сангарского пролива Японского моря на нем взорвались баллоны с ацетиленом. Обошлось без возгорания, судно осталось на плаву.

«В результате аварийного случая смертельно травмирован один член экипажа», - сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура проверит исполнение законодательства об охране труда и о безопасности мореплавания, а при наличии оснований примет меры реагирования.

В сентябре в районе мыса Гамова в Приморском крае перевернулось и затонуло рыболовецкое судно. Пять членов экипажа спасли, один человек погиб.

На судне Saronic Breeze во время рейда по Японскому морю 26 октября взорвались баллоны с ацетиленом. Один член экипажа получил травмы, несовместимые с жизнью.

Приморская транспортная прокуратура начала проверку.