Чистильщика бассейнов засосало в трубу в Москве

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По информации канала, во время работы на шестиметровой глубине рука мужчины застряла в фильтровой трубе бассейна. Ему не удалось вытащить ее оттуда раньше, чем закончился кислород в баллоне. Инструктор по плаванию заметил тело в воде, когда спорткомплекс уже закрывался.

Прибывшие на место полицейские установили личность погибшего. Им оказался опытный 56-летний дайвер, который работал в этом бассейне больше 20 лет.

По данным судмедэкспертов, смерть наступила примерно за час до того, как мужчину обнаружили. Началась проверка.

Ранее Роспотребнадзор добился закрытия акваклуба в подвале дома в Москве из-за нарушения санитарного законодательства.

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