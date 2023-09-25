Число жертв взрыва в Махачкале 14 августа возросло

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По информации источника Mash, молодой человек был в числе первых, кто бросился помогать пострадавшим во время пожара и последующего взрыва.

С места происшествия его доставили в махачкалинскую больницу. В реанимации он провел почти полтора месяца. И хотя врачи делали все возможное, пострадавший скончался.

По данным Минздрава на начало сентября, в Москве специалисты продолжают бороться за жизни шести пациентов , эвакуированных из Дагестана.

Четверо из них остаются в тяжелом состоянии, но медики при этом наблюдают положительную динамику. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

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