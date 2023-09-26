Число жертв взрыва в Махачкале 14 августа достигло 37
Двое пострадавших при взрыве в пригороде Махачкалы 14 августа скончались в московских клиниках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана. Таким образом, число жертв ЧП возросло до 37 человек.
«Двое пострадавших, которых в тяжелом состоянии эвакуировали в Москву, к сожалению, несмотря на усилия врачей, скончались», - указали в ведомстве.
Днем ранее в махачкалинской больнице скончался еще один пострадавший при взрыве. Ему было 19 лет. По информации источника Telegram-канала Mash, молодой человек был в числе первых, кто бросился помогать пострадавшим во время пожара.
Мощный взрыв прогремел в Махачкале 14 августа. По предварительным данным, взорвался один из баллонов с селитрой, после этого на складе начался пожар. Огонь перекинулся на соседнюю заправку. Жертвами взрыва стали 35 человек , в том числе три ребенка.
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