Число жертв взрыва в Махачкале 14 августа достигло 37

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«Двое пострадавших, которых в тяжелом состоянии эвакуировали в Москву, к сожалению, несмотря на усилия врачей, скончались», - указали в ведомстве.

Днем ранее в махачкалинской больнице скончался еще один пострадавший при взрыве. Ему было 19 лет. По информации источника Telegram-канала Mash, молодой человек был в числе первых, кто бросился помогать пострадавшим во время пожара.

Мощный взрыв прогремел в Махачкале 14 августа. По предварительным данным, взорвался один из баллонов с селитрой, после этого на складе начался пожар. Огонь перекинулся на соседнюю заправку. Жертвами взрыва стали 35 человек , в том числе три ребенка.

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