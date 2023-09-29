Число жертв взрыва в Карабахе достигло 170 человек
В результате взрыва в бензохранилище в Степанакерте погибли 170 человек. Обновленные данные о количестве жертв ЧП опубликовал портал 24News.
В минувшую среду, 27 сентября, Минздрав Армении сообщил о том, что жителей Нагорного Карабаха, получивших ранения в результате боевых действий и после взрыва на топливной станции около Степанакерта, перевезли в республику.
Воздушным путем доставили 112 пациентов. В больницах республики разместили 349 человек.
В Минобороны ранее заявляли об активном участии российских миротворцев в оказании помощи пострадавшим при взрыве. На это также указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она выразила соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших в результате ЧП в Степанакерте.
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