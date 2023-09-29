Число жертв взрыва в Карабахе достигло 170 человек

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В минувшую среду, 27 сентября, Минздрав Армении сообщил о том, что жителей Нагорного Карабаха, получивших ранения в результате боевых действий и после взрыва на топливной станции около Степанакерта, перевезли в республику.

Воздушным путем доставили 112 пациентов. В больницах республики разместили 349 человек.

В Минобороны ранее заявляли об активном участии российских миротворцев в оказании помощи пострадавшим при взрыве. На это также указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она выразила соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших в результате ЧП в Степанакерте.

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