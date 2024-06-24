24 июня 2024, 16:04

Число жертв вооруженного нападения в Дагестане выросло до 20

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В Махачкале и Дербенте жертвами нападения боевиков стали 20 человек. Среди пострадавших и погибших есть правоохранители и простые жители, сообщила министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева. Ее обращение опубликовали в Telegram-канале Минздрава республики.

«В результате произошедшего 23 июня в республике террористического акта в городе Махачкале и в городе Дербенте пострадали 46 человек», - добавила глава ведомства.

В Минздраве отметили, что врачи оценили состояние семи пострадавших как тяжелое. Часть пациентов переведут в ведомственные учреждения для дальнейшего лечения.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщал о 19 погибших в результате теракта. Среди жертв было 15 правоохранителей.

Дагестан Минздрав Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
24 июня 2024, 15:49
Сотрудники МЧС спасли человека из горящего здания во Фрязине
Телеканал «360»
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Пожарные вывели по лестничным маршам горящего во Фрязине административного здания одного человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Внутри здания могут находиться еще девять человек. Сотрудники МЧС продолжают проводить спасательную операцию.

Пожар вспыхнул на территории промзоны во Фрязине. Сообщение о ЧП на Заводском проезде поступило в экстренные службы примерно в 14:39. По данным истопника 360.ru, из восьмиэтажного здания эвакуировали часть сотрудников. Возгорание произошло на четвертом этаже.

В помещениях зафиксировали сильное задымление, МЧС задействовало силы и средства по повышенному, третьему рангу для спасения людей с верхних этажей.

Пожары МЧС РФ Фрязино
24 июня 2024, 15:12
Вооруженного мужчину задержали на парковке в ростовском ТЦ
РИА «Новости»
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Правоохранители задержали вооруженного человека на парковке в одном из торговых центров Ростова-на-Дону. Об этом сообщило РИА «Новости».

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что сотрудники МВД задержали возле ТЦ «Суворовский» мужчину с травматическим оружием. По его словам, стрельбу квалифицировали как хулиганство.

По факту произошедшего началась проверка, полиция устанавливает очевидцев.

МВД РФ Россия
24 июня 2024, 14:54
Погибший при теракте в Дагестане полицейский Хидирнабиев недавно стал многодетным отцом
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В результате теракта в Дербенте при исполнении служебного долга погиб начальник ОМВД России по городу Дагестанские Огни подполковник полиции Мавлудин Хидирнабиев. Несколько месяцев назад у него родился ребенок, рассказал 360.ru руководитель городского информационного центра Руслан.

По его словам, Хидирнабиев был многодетным отцом. Несколько месяцев назад у него родился третий ребенок. Близкие погибшего подавлены, отметил Руслан.

«Хидирнабиев был начальником отдела полиции нашего города. Знаком недолгое время, так как недавно только был назначен. <…> [Близкие] только приехали с похорон. Родные просто подавлены», - рассказал он.

Руслан заметил, что Хидирнабиев был профессионалом своего дела. Полицейский очень требовательно относился к службе и почти жил на работе.

«В то же время был очень улыбчивым душевным человеком. Сразу располагал к себе», - добавил Руслан.

Родственница погибшего добавила, что считает Хидирнабиев героем.

«Он самый-самый. Герой», - сказала она 360.ru.

Согласно данным официального аккаунта города Дагестанские Огни в соцсети «ВКонтакте» , подполковник полиции погиб в результате тяжелого ранения во время перестрелки с террористами в Дербенте. Врачи боролись за жизнь Хидирнабиева, но спасти не смогли.

Всего во время терактов в Дагестан жертвами стали 15 правоохранителей. Список погибших обнародовала официальный представитель МВД Ирина Волк. Также в результате происшествий скончались четыре мирных жителя.

Дагестан Дети Работа Полиция Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
24 июня 2024, 14:03
Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением на трассе в Подмосковье
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Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело в кювет на автодороге Шатура-Куровское. Об этом 360.ru заявили в пресс-службе МВД по Московской области

ДТП произошло в 03:50 на 22-м километре трассы. По данным ведомства, из-за аварии никто не пострадал.

По данным Telegram-канала «Москва с огоньком» , на обочину вылетел автобус № 376, который следовал по маршруту «Рошаль - Раменское». Авторы статьи предположили, что водитель заснул за рулем.

Утром 23 июня на востоке столицы произошла еще одна авария с участием пассажирского электробуса. По информации 360.ru, в районе Косино-Ухтомский он врезался в мачту освещения. В результате ДТП никто не пострадал, в салоне находился только водитель.

ДТП Автобусы Водители Орехово-Зуево

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