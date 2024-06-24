Число жертв вооруженного нападения в Дагестане выросло до 20
В Махачкале и Дербенте жертвами нападения боевиков стали 20 человек. Среди пострадавших и погибших есть правоохранители и простые жители, сообщила министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева. Ее обращение опубликовали в Telegram-канале Минздрава республики.
«В результате произошедшего 23 июня в республике террористического акта в городе Махачкале и в городе Дербенте пострадали 46 человек», - добавила глава ведомства.
В Минздраве отметили, что врачи оценили состояние семи пострадавших как тяжелое. Часть пациентов переведут в ведомственные учреждения для дальнейшего лечения.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщал о 19 погибших в результате теракта. Среди жертв было 15 правоохранителей.