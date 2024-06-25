25 июня 2024, 13:05

Число жертв терактов в Дагестане увеличилось до 21

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Количество жертв терактов в Дагестане выросло до 21 человека. Среди них как правоохранители, так и простые люди, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

«Врачи борются за жизни пострадавших при теракте в Махачкале и Дербенте», - добавили в ведомстве.

Вечером 23 июня вооруженные боевики напали на православные храмы, синагоги и пост ДПС в Дагестане. Правоохранители ликвидировали пятерых причастных к терактам, личности боевиков установили.

Ранее сообщалось о 20 погибших, включая 15 силовиков. Жертвой теракта стал протоиерей Николай Котельников. Власти Дагестана выделят 50 миллионов на помощь семьям погибших и пострадавшим, сообщили «Известия».

Дагестан Минздрав Боевики Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
25 июня 2024, 12:34
«Всего лишь слухи». Семья погибшей в Сочи 20-летней туристки не отказывалась от похорон
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В Сети появились сообщения о том, что родственники утонувшей в Сочи 20-летней жительницы Липецкой области якобы отказались от похорон. Семья погибшей практически не выходит на связь из-за траура, однако информация об отмене церемонии прощания, скорее всего, является просто слухами. Об этом 360.ru рассказала знакомая семьи покойной.

Собеседница 360.ru отметила, что погибшая девушка сама хотела, чтобы ее тело кремировали.

«Моя дочь говорила, что она заводила с ней на эту тему разговор, и это было ее желанием. Поэтому тут в рамках ее желаний», - объяснила женщина.

Она также добавила, что прах утонувшей туристки привезут в Липецкую область 27 июня.

«Предположительно, привезти ее должны будут в четверг, уже кремированную. А как будут развиваться события дальше - не могу вам сказать», - констатировала женщина.

Семья в трауре Близкая семьи добавила, что из-за похорон беспокойство выражают многие родственники. Они часто звонят и уточняют, как можно помочь.

«Сейчас очень много переживающих мне звонят из Казахстана, из разных уголков нашей России. Узнают, сочувствуют, хотят тоже помолиться. От себя могу добавить, что у нас тоже крайне мало информации», - подчеркнула она.

Женщина отметила, что смерть девушки стала ударом для ее родителей. Семья практически не выходит на связь из-за случившегося.

«Мама вообще в неадеквате. Она сейчас в трауре. Два дня сидела как камень в трауре, даже слезинки не могла проронить, такой у нее был шок. <…> Ясно, что родители не могут вести со знакомыми и сопереживающими разговоры», - указала знакомая семьи.

Слухи могли запустить намеренно По ее словам, слухи об отмене похорон действительно были. Она предположила, что их могла запустить сестра покойной, чтобы собрать больше средств.

«Возможно, распространяет их (слухи - прим. ред.) человек недоброжелательный <…> Сборы ведутся. Я знаю, что сборы открыла ее сестра. Если слухи и есть, это, скорее всего, трюк для нового сбора», - заключила знакомая семьи.

Девушка утонула в Черном море во время шторма. Она подошла к берегу на пляже «Ривьера», и ее унесло волной. Перед смертью туристка сняла видео.

Черное море Сочи Шторм Россия
25 июня 2024, 12:32
Работу следователей на месте пожара во Фрязине сняли на видео
Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости
Следователи продолжают работать на месте пожара в здании на территории промзоны во Фрязине. Кадры опубликовала пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Специалисты осматривают выгоревшие этажи. В кадре - уничтоженные огнем помещения и частично рухнувшие конструкции.

Пламя охватило административное многоэтажное задние во Фрязине днем 24 июня. Пожар полностью потушили утром 25 июня. Работу спасателей осложняло наличие баллонов с газовоздушной смесью, которые спровоцировали взрывы.

В результате возгорания погибли шесть человек. Следователи возбудили уголовное дело. Согласно одной из версий, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

Еще одной причиной могло стать несоблюдение противопожарных требований, сообщил «Известиям» эксперт по пожарной безопасности Александр Морозов.

Пожары Видео Фрязино Следственный комитет России
25 июня 2024, 12:17
Погибших в Дагестане священника и полицейских представят к орденам Мужества
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Священника РПЦ Николая, погибшего во время теракта в Дербенте, представят к ордену Мужества. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, чьи слова привел «Интерфакс».

Такой же наградой посмертно удостоят правоохранителей.

«Все сотрудники органов внутренних дел будут представлены посмертно к орденам Мужества», - отметил Меликов.

Вооруженные люди открыли огонь в двух православных церквях и синагоге в Дербенте и Махачкале 23 июня. Известно о 20 погибших, среди них 15 полицейских и пятеро гражданских лиц. В первую очередь нападавшие хотели убить священника Николая.

Меликов назвал теракты в Дагестане спланированной акцией врагов республики. В регионе проверят личные дела всех, кто находится на руководящих должностях, сообщили «Известия».

Священники Дагестан Награды Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
25 июня 2024, 12:07
Названы причины быстрого распространения пожара во Фрязине
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пожар в многоэтажном здании промзоны во Фрязине быстро распространялся из-за внутренней отделки, выполненной из горючих материалов, а также высоких потолков, панорамных окон и перепланировки. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

«Повлияла <…> большая пожарная нагрузка - количество горючего вещества на квадратный метр. <…> Отделка внутренняя из горючих материалов, много перепланировок.<…> Открывается панорамное остекление, поступает кислород, соответственно, огонь распространяется», - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что речь шла о здании большой площади со сложной планировкой, в котором вдобавок ко всему около 15 лет не было ремонта. Ситуацию усугубили взрывы. При этом спасатели «сделали все, что могли» и довольно быстро локализовали пожар, подчеркнул источник.

В результате ЧП погибли шесть человек.

По одной из версий, пожар мог случиться из-за неисправной электропроводки.

Пожары Фрязино

Новости по теме