Число жертв теракта в Crocus City Hall выросло до 133

«Поисковые работы продолжаются», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 115 погибших в результате теракта, который произошел 22 марта. К случившемуся оказались причастны 11 человек , в том числе 4 исполнителя. Один из подозреваемых сообщил, что убивал людей за деньги.

После теракта в Crocus City Hall к россиянам обратился президент Владимир Путин. Он пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.

Стрельба в концертном зале началась перед выступлением группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение и открыли огонь по беззащитным людям. Затем в здании начался пожар.