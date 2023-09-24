Число жертв теракта на КПП в Сомали выросло до 21
Подрыв грузовика в центральной части Сомали унес жизни 21 человека. Об этом изданию New India Express сообщил сомалийский полицейский Ахмед Яре Адан. Ранее сообщалось о 13 погибших.
«Число погибших в результате взрыва вчера [в субботу, 23 сентября] увеличилось до 21 после обнаружения под обломками зданий новых тел», - отметил сотрудник полиции.
По информации издания, как минимум 45 человек получили ранения.
Взрыв произошел на контрольно-пропускном пункте в городе Беледуэйн. Террористы установили взрывное устройство в грузовом автомобиле. Бомба сдетонировала в густонаселенном районе, пострадали как военнослужащие, так и мирные жители. Под грудами кирпича и бетона оказались десятки жителей. Кроме того, оказались разрушены несколько зданий, в том числе предприятия и жилые дома. Спасатели принялись разбирать завалы.
Сейчас люди по-прежнему ищут пропавших без вести членов своих семей, добавил Ахмед Яре Адан.