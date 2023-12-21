Число жертв стрельбы в пражском университете выросло до 17

Эта информация пока официально не подтверждалась. Известно также, что более девяти человек получили серьезные ранения, еще один - средней степени тяжести.

На месте стрельбы еще работают спасательные и медицинские бригады, в том числе психолог и бригада посттравматической помощи, уточнило издание.

Выяснилось, что стрелок был студентом философского факультета , ему было 24 года. Местная полиция не склонна считать случившееся терактом, это был акт стрелка-одиночки.

Нападавшего ликвидировали , расследование продолжается.

Президент Чехии Петр Павел выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы.

По данным издания Aktu , нападавший использовал длинноствольное оружие с оптическим прицелом. Он устроил стрельбу на четвертом этаже вуза, где находится философский факультет.

Число погибших в результате стрельбы на философском факультете Карлова университета увеличилось до 17 человек. Об этом сообщила чешская газета Lidové noviny.