Число жертв «шторма века» в Крыму выросло до пяти

Он рассказал, что сегодня доложил о ходе ликвидации последствий шторма на внеочередном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Глава Крыма напомнил также, что из-за непогоды нарушалось электроснабжение в 273 населенных пунктах, без электричества остались более полумиллиона человек.

Затопило более 150 частных домовладений и две многоэтажки. В республике зафиксировали 125 происшествий, связанных с «ограничением теплоснабжения», и еще почти 900 - с повреждением крыш зданий и сооружений. Больше всего пострадали пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии, Керчи, Евпатории и приморских селах.

В ликвидации последствий шторма задействовали более трех тысяч человек и 350 спецмашин. Сейчас в пунктах временного размещения остаются 53 человека, электричества по-прежнему лишены 1,6 тысячи абонентов. Воду откачали из 60 частных домовладений, обеих многоэтажек, 38 дачных домов и 83 приусадебных участков. Работы продолжаются.

Стихию, которая обрушилась на Крым и Краснодарский край в ночь на понедельник, 27 ноября, уже окрестили «штормом века». Высота волн на Черном море достигала восьми метров. Ущерб в Крыму предварительно оценили в 39,7 миллиарда рублей.

«Стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. <…> В результате стихии пострадали 12 человек. К сожалению, пять человек погибли», - написал Аксенов.