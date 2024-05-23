23 мая 2024, 11:11

Число жертв пожара в Истре выросло до семи человек

РИА «Новости»
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Число погибших при пожаре в СНТ «Снегирь» в деревне в округе Истра возросло до семи человек. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило РИА «Новости».

Ранее в МЧС, прокуратуре и ГСУ СК региона подтверждали данные о шести жертвах.

Известно, что огонь успел охватить 80 квадратных метров. Утром спасатели объявили о ликвидации открытого горения. По факту гибели людей уже возбудили уголовное дело. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте работают следователи и криминалисты.

Пожары
23 мая 2024, 10:03
Подростки пытали электрошокером и раздели школьницу в Красногорске
РИА «Новости»
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В Подмосковье двое юношей приставали к школьнице, пытая ее электрошокером. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В Красногорске вечером мама поручила 13-летней девочке выгулять собаку и вернуться домой. Однако школьница ушла на прогулку с подругами и компанией юношей.

Остальные подростки разошлись, когда девочка осталась в машине с 15-летним и 16-летним парнями. По ее словам, юноши начали грубо приставать к ней. Она пыталась сопротивляться, но один из подростков достал из бардачка электрошокер и несколько раз ударил ее током в бедро. После этого парни раздели девочку.

В это время мать и старшая сестра искали школьницу. Они ходили по дворам, в одном из которых заметили подозрительную машину. Там они увидели заплаканную девочку. Ее вытащили из автомобиля и помогли одеться.

Парни на машине скрылись с места, но их быстро нашли и доставили в отдел полиции. Судьбу подростков решат правоохранители.

При этом на следующий день после задержания юношей машину, в которой все произошло, заметили в Куркино. За рулем находился неизвестный водитель. Полицейские организовали погоню, чтобы задержать водителя. Его личность устанавливается.

Красногорск Задержания Машины Водители Полиция
23 мая 2024, 09:44
СК возбудил дело после гибели шести человек при пожаре в Подмосковье
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Уголовное дело возбудили после гибели шестерых человек при пожаре в деревне Падиково в Истре. Об этом сообщили в подмосковном ГСУ СК.

Пожар вспыхнул в частном трехэтажном доме в СНТ «Снегирь». При ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела шести человек.

«Еще один пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Количество пострадавших уточняется», - добавили в пресс-службе.

По факту случившегося возбудили дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Сейчас на месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, подчеркнули в ведомстве.

В МЧС России уточнили, что в больницу доставили пострадавшую женщину.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировали. Причину ЧП предстоит установить экспертам.

Пожары
23 мая 2024, 09:26
Шесть человек погибли при пожаре в Подмосковье
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Шесть человек стали жертвами крупного пожара в СНТ Снегирь в деревне Падиково (городской округ Истра). Об этом 360.ru сообщили в подмосковном главке МЧС.

Сигнал о происшествии поступил экстренным службам в 04:03, уточнили в ведомстве.

Пожар в доме № 37 успел охватить 80 квадратных метров. Ликвидацию открытого горения объявили в 08:55.

«Шесть погибших, один пострадавший», - заключили в МЧС.

По информации прокуратуры Московской области, двум людям удалось спасти, их доставили в больницу.

«Дом не газифицирован, общей площадью 250 квадратных метров, сдавался в аренду. В настоящий момент идёт проливка и разбор конструкций», - добавили в надзорном ведомстве.

Выяснение всех обстоятельств случившегося поставила на контроль Истринская городская прокуратура, подчеркнули в пресс-службе. Личности жертв пожара устанавливаются.

Пожары
23 мая 2024, 09:10
Пожар в промзоне в Реутове попал на видео
РИА «Новости»
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В Реутове произошел пожар в районе промзоны. Кадры происшествия появились в распоряжении 360.ru.

Пожар видно издалека. В небо поднимаются густые клубы черного дыма.

По данным Telegram-канала «Реутов SOS Новости», пожар начался в лакокрасочном цехе, который находится в промзоне на Транспортной улице.

В пресс-службе МЧС по Московской области не уточнили, где именно произошло возгорание. По данным ведомства, на площади в 30 квадратных метров загорелся мусор. Пожар уже локализовали.

Что послужило причиной возгорания, предстоит выяснить специалистам.

Пожары Реутов

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