Число жертв пожара на курорте в Турции возросло почти в шесть раз

Министр уточнил, что травмы получили более 50 человек.

Ранее власти говорили о десяти погибших и 31 раненых.

В ночь на вторник в одном из отелей на курорте Карталкая вспыхнул пожар. Постояльцы в попытке спастись прыгали из окон и спускались по связанным простыням.

Телеканал Ekol TV отметил, что гостиница 1974 года постройки облицована деревом, поэтому огонь распространился в здании очень быстро. Пожарные лестницы тоже были деревянными, поэтому пламя их уничтожило. Один из постояльцев отметил, что в помещениях не было детекторов дыма и огнетушителей.

Позже еще в одной турецкой гостинице произошел пожар. Пламя вспыхнуло после взрыва в отеле в провинции Сивас на севере страны.