02 августа 2024, 17:34

Число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло до семи

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле, обрушившегося накануне, тело еще одного мужчины без признаков жизни. Таким образом, число жертв возросло до семи. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным службы, 15 человек удалось вытащить из-под обломков живыми.

В общей сложности, по данным регионального Минздрава , пострадал 21 человек, из них 10 детей.

Обрушение двух подъездов жилого дома произошло 1 июля из-за взрыва газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Перед произошедшим, как сообщалось, местные жители видели в соседнем доме двоих мужчин, одетых в форму газовиков, хотя никаких проверок на этот день не планировалось.

Обрушения Взрывы
02 августа 2024, 17:04
После обрушения пятиэтажки в реанимации находится один пострадавший ребенок
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Один ребенок, пострадавший при обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле, находится в отделении анестезиологии и реанимации в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области.

По предварительным данным МЧС, в результате ЧП пострадал 21 человек, из них 10 детей. Пятеро несовершеннолетних остаются в больницах. Одного ребенка в состоянии средней тяжести лечат в Детской городской больнице Нижнего Тагила. Четверых эвакуировали в Екатеринбург, двое из них в состоянии средней тяжести, двое - в тяжелом.

Также трое взрослых пострадавших в тяжелом состоянии находятся в реанимации Екатеринбургской клинической больницы № 23.

Ранее стало известно, что число погибших при взрыве достигло шести человек.

Пятиэтажный жилой дом обрушился 1 августа из-за взрыва газа. ЧП затронуло 15 квартир. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Дети Обрушения Взрывы
02 августа 2024, 16:00
Летевший в Петербург самолет экстренно вернулся в Анталью
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Антальи в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщило издание 78.ru.

ЧП произошло 1 августа. Сейчас пассажиры уже находятся в Северной столице. В беседе с журналистами несколько туристов рассказали, что члены экипажа во время возвращения в Анталью объяснили, как вести себя при экстренной посадке. Некоторые после этого начали паниковать.

Одна девушка призналась, что уже успела попрощаться с жизнью. При этом ни кислородные маски, ни спасательные жилеты надеть их не просили.

Другой пассажир отметил, что самолет трясло с самого взлета.

В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что командир решил вернуться в аэропорт вылета согласно инструкции и совершил посадку в штатном режиме.

В июле самолет Sukhoi Superjet, летевший из Нижневартовска, экстренно приземлился в Минеральных водах.

Самолеты
02 августа 2024, 15:16
Появились фото с места происшествия с поездом на станции Марк в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту травмирования женщины и ребенка на станции Марк Савеловского направления. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло днем 2 августа. В результате столкновения пострадали женщина 1998-го и ребенок 2020 года рождения, их отвезли в больницы. Причины произошедшего устанавливаются.

«Московско-Ярославско транспортная прокуратура организовала проверка соблюдения требований законодательства об эксплуатации железнодорожного транспорта и безопасности движения», - подчеркнули в пресс-службе.

В начале июля 47-летний мужчина скончался под колесами пассажирского поезда на станции «Волгодонская» в Ростовской области. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

Дети Поезда
02 августа 2024, 14:43
Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совета Федерации
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сенатора Дмитрия Савельева задержали на выходе с заседания Совета Федерации по подозрению в причастности к организации убийства. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении Савельева неприкосновенности. Его удовлетворили.

Савельев родился 3 августа 1968 года. С октября 2016 года представляет в Совфеде исполнительный орган государственной власти Тульской области, с ноября прошлого года входит в комитет по экономической политике. Был депутатом Госдумы шестого созыва. Имеет степень кандидата юридических наук.

Генпрокуратура РФ Совет Федерации РФ

Новости по теме