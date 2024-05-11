Число жертв наводнения в Афганистане превысило 300 человек
Более 300 человек погибли при наводнении в провинции Баглан в Афганистане. Такие данные в соцсети X привело отделение Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в республике.
«Это одно из многих наводнений за последние несколько недель, вызванных необычно сильными дождями », - подчеркнули в организации.
Представители организации уточнили, что в Баглане также разрушено свыше тысячи домов.
В настоящее время сотрудники пытаются оказывать помощь выжившим, в частности предоставляя им витаминизированное печенье.
Сезонные дожди в Афганистане начались в апреле. Их жертвами стали жители еще 10 провинций страны.