Число жертв нападения террористов в Дагестане выросло до 22

В ходе своего выступления Меликов подчеркнул, что последним погибшим в ходе терактов стал сотрудник полиции, ушедший из жизни от полученных травм в больнице Дагестана на следующий день после нападения боевиков.

«В результате совершенных терактов погибли 22 человека: 21 непосредственно в ходе террористических атак и один сотрудник полиции скончался на другой день от тяжелых ранений», - заявил глава Дагестана.