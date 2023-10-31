Число жертв аварии на шахте в Караганде выросло до 46

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«На сегодня в ходе поисково-спасательных работ найдены тела 45 шахтеров и останки, предположительно, 46-го погибшего. Установлены личности 40 погибших, не опознаны шестеро», - передал Шарипханов.

Ранее сообщалось о нахождении тел 45 погибших. Поиски одного шахтера продолжались, но их осложняло отсутствие электричества, длина шахты и наличие множества сломанных механизмов. На некоторых затопленных шахтах было трудно работать.

Шарипханов добавил, что сейчас открытых пожаров нет, состояние газа в норме. Для восстановления работы рудника на некоторых участках ищут полезные ископаемые и откачивают воду.

Министр рассказал, что во время расследования причин аварии он отправился на рудник вместе с членами комиссии.

«Мы выявили несколько очень серьезных нарушений. В горнодобывающей промышленности переехало шахтное оборудование. Было разрушено более 15 изоляционных дамб и вентиляционных сооружений», - сообщил он.

В настоящее время работают еще семь малых комиссий, привлекли экспертов Казахстана и зарубежья, расследование продолжается.

В субботу, 28 октября, ночью на глубине 700 метров на шахте Костенко Угольного управления АО «АрселорМиттал Темиртау» произошел взрыв метано-воздушной смеси. В момент аварии на смене работали 252 горняка, 201 из них поднялся самостоятельно, а пятерых нашли и подняли на поверхность спасатели.

Медики увезли на скорой 17 шахтеров, одного отпустили после оказания помощи.

После в Казахстане объявили день траура по погибшим горнякам. Президент республики Касым-Жомарт Токаев пообещал оказать семьям погибших всю необходимую помощь. Он также сменил руководителя компании «АрселорМиттал Темиртау» после аварии на шахте.