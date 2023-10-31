Число жертв аварии на шахте в Караганде выросло до 46
Спасатели нашли останки еще одного погибшего в результате аварии на шахте имени Костенко компании «Арселормиттал Темиртау» в Караганде. Глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов сообщил, что число погибших достигло 46, указано на официальном сайте МЧС Казахстана.
«На сегодня в ходе поисково-спасательных работ найдены тела 45 шахтеров и останки, предположительно, 46-го погибшего. Установлены личности 40 погибших, не опознаны шестеро», - передал Шарипханов.
Ранее сообщалось о нахождении тел 45 погибших. Поиски одного шахтера продолжались, но их осложняло отсутствие электричества, длина шахты и наличие множества сломанных механизмов. На некоторых затопленных шахтах было трудно работать.
Шарипханов добавил, что сейчас открытых пожаров нет, состояние газа в норме. Для восстановления работы рудника на некоторых участках ищут полезные ископаемые и откачивают воду.
Министр рассказал, что во время расследования причин аварии он отправился на рудник вместе с членами комиссии.
«Мы выявили несколько очень серьезных нарушений. В горнодобывающей промышленности переехало шахтное оборудование. Было разрушено более 15 изоляционных дамб и вентиляционных сооружений», - сообщил он.
В настоящее время работают еще семь малых комиссий, привлекли экспертов Казахстана и зарубежья, расследование продолжается.
В субботу, 28 октября, ночью на глубине 700 метров на шахте Костенко Угольного управления АО «АрселорМиттал Темиртау» произошел взрыв метано-воздушной смеси. В момент аварии на смене работали 252 горняка, 201 из них поднялся самостоятельно, а пятерых нашли и подняли на поверхность спасатели.
Медики увезли на скорой 17 шахтеров, одного отпустили после оказания помощи.
После в Казахстане объявили день траура по погибшим горнякам. Президент республики Касым-Жомарт Токаев пообещал оказать семьям погибших всю необходимую помощь. Он также сменил руководителя компании «АрселорМиттал Темиртау» после аварии на шахте.