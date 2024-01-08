Число травмированных в ДТП в Новгородской области увеличилось до 16

Общее число пострадавших в аварии оценивается в 20 человек. Среди травмированных есть пять детей, трех из них вместе с отцом по воздуху доставили в больницу Великого Новгорода, несмотря на непогоду. Как сообщило местное министерство здравоохранения, один из пострадавших детей находится в тяжелом состоянии.

Прибывшие на место аварии сотрудники МЧС начали оказывать помощь пострадавшим и застрявшим на трассе из-за ДТП водителям. Им предлагают горячий чай и место для зарядки телефонов, с нуждающимися работают психологи. Планировавших ехать по трассе М-11 водителей перенаправляют на другие маршруты, так как длина пробки на «Неве» превысила 1,5 километра.

В МЧС отметили, что оперативной работе спасателей поспособствовали прошедшие в ноябре учения, в ходе которых они отработали действия в случае аварии на М-11.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что участниками ДТП стало около 50 автомобилей.