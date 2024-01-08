Число столкнувшихся на трассе под Новгородом машин приблизилось к 50

Хлопок произошел на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле, сообщил РИА «Новости» представитель Уральской транспортной прокуратуры. В результате ЧП никто не пострадал.

В прокуратуре подчеркнули, что произошедшее нельзя назвать взрывом. Хлопок не привел к повреждениям железнодорожной инфраструктуры или сходу с пути вагонов.

Ранее антитеррористическая комиссия Свердловской области сообщила, что хлопок произошел в районе станции Сан-Донато, которая находится в черте Нижнего Тагила, в 16:30 местному времени (14:30 по московскому). По информации Telegram-каналов, взрывное устройство сработало на одной из цистерн , выехавшей с территории нефтебазы. Хлопок услышали охранники, сообщившие о нем оперативникам.

На место происшествия выехали экстренные службы, которые проводят проверочные мероприятия. Как сообщил источник РЕН ТВ , неподалеку от места хлопка удалось найти взрывное устройство.

РЖД допустили, что происшествие в Нижнем Тагиле может привести к задержке семи поездов из-за работы правоохранительных органов.