02 июня 2024, 12:20

Число смертей в ДТП с животными выросло в России

Unsplash
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В России за последнее время выросла смертность водителей в ДТП с участием животных. При этом страдают не только люди, но и звери, сообщило РИА «Новости».

Пострадавшим в ДТП животным практически невозможно помочь. Москвичка Ирина недавно стала свидетельницей аварии с участием лося. Животное выскочило на шоссе и угодило под колеса большегруза.

Очевидцы вызвали профильные службы - специалисты расстелили сетку и уложили в нее пострадавшего зверя. Однако примерно через час лось скончался.

В 2023 году наезд на зверей оказался в списке ДТП с наибольшей тяжестью последствий. За год смертность от столкновений с животными выросла в России на 13,6% - в 734 авариях погибли 92 человека.

На прошлой неделе экстренные службы столицы приняли несколько звонков с сообщениями о лосе , который забрел в черту города. Молодое животное бродило по улицам и купалось в Кошачьем пруду.

Смертность ДТП Россия Животные Водители
02 июня 2024, 11:30
Пациент поджег туалет наркологической клиники в Москве
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Пациент наркологической клиники на Угрешской улице в Москве устроил пожар в туалете. Как сообщил источник 360.ru, мужчина поджег спалил несколько листов бумаги — возможно, результаты анализов.

Площадь возгорания составила один квадратный метр. Пожар быстро потушили.

На место происшествия прибыли специалисты, которые составили акт и провели профилактические работы. Информация о пострадавших не поступала. Причины происшествия выясняются.

Ранее в Москве загорелась мусорка, огонь перекинулся на четыре припаркованные рядом машины. Пламя охватило 30 квадратных метров, авто начали взрываться. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Пожары Мужчины Москва
02 июня 2024, 10:36
Поезд проехал через горящий лес в Бурятии
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Поезд проехал через бушующий лесной пожар в Бурятии. Кадрами из соцсетей поделился «Московский комсомолец».

Высокий класс пожароопасности в лесах действует в семи районах республики, сообщила пресс-служба местного управления МЧС. На территории Муйского района ввели режим ЧС в связи с четырьмя лесными пожарами. Кроме того, в Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим: людям запретили доступ в лес и сжигание сухой травы и мусора. Жителей также попросили не бросать горящие окурки и спички. За последние сутки в республике зафиксировали 10 техногенных пожаров.

Ранее стало известно, что природный пожар в Ростовской области, вспыхнувший вечером 1 июня, к утру воскресенья распространился на 117 гектаров.

Жаркая сухая погода осложнила тушение. По данным на 07:48, на месте трудились 277 спасателей. Угрозы того, что огонь перекинется на населенные пункты, не было.

Пожары Лесные пожары Видео Поезда
02 июня 2024, 10:04
Люди оказались под завалами после обрушения дома на западе Стамбула
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В западной части Стамбула в районе Кючукчекмедж рухнуло четырехэтажное жилое здание, несколько людей оказались под завалами. Об этом сообщил телеканал AHaber.

На место обрушения приехали бригады медиков, спасатели и пожарные, включая специалистов из других районов.

Двоих пострадавших уже удалось вытащить из-под завалов, они получили различные травмы. Остальных людей еще ищут в руинах обрушившегося дома.

О причинах случившегося пока ничего неизвестно. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.

На днях в Приморье в школьной столовой обрушились потолок и стена. Прокуратура Надеждинского района приступила к проверке после случившегося. Здание образовательного учреждения построили еще в 1962 году.

Турция Обрушения
02 июня 2024, 08:12
Природный пожар в Ростовской области охватил 117 гектаров
Пресс-служба МЧС
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Площадь очередного природного пожара в Ростовской области, случившегося вечером 1 июня, к утру следующего дня распространилась на 117 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Отмечается, что жаркая сухая погода осложняет тушение. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет.

На месте трудятся 277 специалистов, применяя 82 спецмашины. Ведомство опубликовало видео тушения.

Новый очаг природного пожара возник в Тарасовском районе. Загорелась лесная подстилка на площади 15 гектаров. Вертолет Ми-8 сбросил более 10 тонн воды. Однако через несколько часов площадь территории, охваченной огнем, выросла до 43,2 гектара и продолжила увеличиваться.

Лесной пожар вспыхивал в Тарасовском районе и вечером 31 мая - предположительно, из-за удара молнии. К тушению привлекли авиацию МЧС. Возгорание локализовали утром 1 июня на площади 169 гектаров, а полностью справиться с огнем удалось еще примерно через час.

Пожары Лесные пожары МЧС РФ Видео Погода

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