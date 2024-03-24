24 марта 2024, 21:34

Число пострадавших в теракте выросло до 182

РИА «Новости»
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Минздрав Московской области опубликовал новые списки пострадавших. В нем значится 182 человека, из них 101 пострадавший находится из медицинских учреждениях региона.

Из списков можно узнать, в какой из больниц Подмосковья проходит лечение пациент. Также на сайте ведомства можно найти список погибших при теракте в Красногорске.

Трагедия произошла вечером 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал Crocus City Hall и расстреляли толпу. В здании раздались взрывы, и начался пожар.

Вечером 24 марта у мемориала около Crocus City Hall священники провели панихиду по погибшим. На траурном мероприятии собралось большое количество людей.

Пожары Больницы Терроризм Минздрав Взрывы Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 02:58
Тренер по айкибудо с женой и двумя детьми пропал во время теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Семья тренера по айкибудо Ярослава Содрицова пропала во время теракта в Crocus City Hall. На концерте были сам Ярослав с супругой и двое их взрослых детей, Анастасия и Владислав, сообщил Telegram-канал Shot.

Билеты на концерт группы «Пикник» купили за два месяца. С ними собирался пойти муж Анастасии Андрей, но не смог.

По слова Андрея, после теракта никто из них так и не вернулся домой, связи с ними нет. Андрея пригласили на опознание, но он не теряет надежды, что жена и ее семья живы.

Сэнсэй Содрицов тренировал детей и взрослых, ездил по всей России с семинарами.

Ранее МЧС опубликовало официальные списки погибших, верифицированных судмедэкспертами. Их будут пополнять по мере проведения исследований.

Терроризм Семья Концерты Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 02:54
«Это меня и спасло». Видеограф группы «Пикник» рассказал, как ему удалось убежать от террористов
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Очевидец стрельбы в Crocus City Hall, видеограф группы «Пикник» Кирилл Смольянинов рассказал «360», как ему удалось спастись от террористов. Фотограф в момент начала стрельбы вел съемку людей далеко от главного входа. Именно это его и спасло, считает Смольянинов.

Видеограф работал в этот день, он готовил концертный ролик для группы «Пикник». Для видео он снимал людей, стоящих в очереди к press-wall, баннер стоял дальше от входа.

«Это меня и спасло. <…> Очередь еще дальше сдвигалась от главного входа. И вот когда я начал снимать очередь, пошли звуки, такие хлопки какие-то», - рассказал очевидец.

Смольянинов поначалу решил, что это перформанс «Пикника», у них всегда качественные шоу. Оператор начал снимать ту часть помещения, откуда раздавались хлопки - он ожидал увидеть актеров.

«Когда они (террористы - прим. ред.) ближе подошли к дверям, уже в сам вход в зал, там уже было понятно, что это уже не перформанс, это не петарды, это уже действительно серьезно. Это стреляют», - поделился собеседник издания.

Видеограф отметил, что хорошо знает планировку Crocus City Hall, поэтому на эскалаторе направился на второй этаж и дальше к переходу.

«Я там много раз и снимал, и участвовал в разных выставках. Поэтому я знал, что делать, куда идти. И поэтому потихонечку тронул в ту сторону», - рассказал фотограф.

Смольянинов рассудил, что уходить нужно туда, откуда пришли стрелки, потому что вряд ли они станут возвращаться тем же путем. Оператор отметил, что в той стрельбе погиб его коллега. По его словам, он показывал людям пути отхода на эскалатор, но за ним никто не пошел.

«Когда залез только на эскалатор, я еще не успел опуститься на ступень, по мне пальнули. Единственная травма - я порезал немного руки. Стекло рассыпалось, оно каленое, стекло рассыпалось по эскалатору. <…> Разве это можно считать травмой?», - отметил Смольянинов.

Стрельба Терроризм Концерты Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 02:44
Всех обвиняемых в теракте в Crocus City Hall отправили под арест
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Басманный суд Москвы принял решение об аресте четырех граждан Таджикистана, которых подозревают в совершении теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщил корреспондент «360» с места событий.

Речь идет о 32-летнем Далерджоне Мирзоеве, 30-летнем Муродали Рачабализоде, 25-летнем Шамсидине Фаридуни и 19-летнем Мухаммадсобире Файзове.

Всех их отправили в СИЗО сроком на один месяц и 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года. Фигурантам предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ). Заседания проходили в закрытом режиме по просьбе следствия.

Мирзоев сообщил через переводчика , что он отец четверых детей. В России он проживал по временной регистрации, сделанной в Новосибирске, срок которой уже истек.

Рачабализоде заявил , что женат, имеет одного ребенка, официально нигде не работал и даже не смог вспомнить, где именно ему оформили временную регистрацию.

Оба полностью признали свою вину в полном объеме.

Фаридуни также заявил , что женат, официально трудоустроен разнорабочим и зарегистрирован в Красногорске. У него есть восьмимесячный ребенок.

Заседание прошло в присутствии переводчика.

Файзова доставили в зал суда на носилках. На заседании также присутствовал переводчик. Файзову 19 лет, ранее не судим, не женат, детей нет. В последнее время мужчина не работал , до этого трудился парикмахером в барбершопе в Иванове, где и был зарегистрирован. После оглашения решения фигуранта вынесли из зала суда.

Террористический акт в концертном зале Crocus City Hall произошел 22 марта. Боевики ворвались в здание и начали в упор расстреливать беззащитных зрителей. Погибли более 130 человек, свыше 180 пострадали.

Суд Терроризм Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 01:22
Авария на высоковольтной линии в Нижнем Новгороде привела к взрыву
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В Нижнем Новгороде произошел взрыв из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

«Произошла техническая авария на высоковольтной линии 110 Вольт», - уточнил он.

Потребители в микрорайоне Сортировочный, где случился инцидент, не пострадали. Подача электроснабжения не прерывалась, так как система в автоматическом режиме перешла на резервную схему работы.

К устранению последствий неисправности приступили специалисты ПАО «Россети».

Харьков пережил атаку на объекты энергетической инфраструктуры. Аварийным бригадам потребуется время на устранение серьезных последствий. Город полностью отключили от электричества. Перестали работать светофоры, приостановилось водо- и теплоснабжение.

Электричество Взрывы

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