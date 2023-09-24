Число пострадавших в смертельном ДТП в Нижегородской области выросло до 17

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Смертельное ДТП произошло утром 24 сентября на трассе М-7 близ поселка Шелокша. В региональном ГУ МВД сообщили о трех погибших. Ранее в МЧС рассказали, что в ДТП пострадали 16 человек, в том числе ребенок.

«Пострадали 20 человек, в том числе один ребенок, из них три человека погибли», - уточнили в ведомстве.

Сейчас девять человек доставлены в областную клиническую больницу, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней степени тяжести.

Для ликвидации последствий ДТП в Нижегородской области привлекли трех спасателей МЧС России и три единицы техники. Причины аварии пока неизвестны.