Число пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall выросло до 115

Читайте нас в:

В Москве и других регионах страны ввели дополнительные антитеррористические меры. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время обращения к россиянам.

«В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера», - подчеркнул глава государства.

Главное сейчас - не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления, добавил Путин.

Российский лидер объявил общенациональный траур по погибшим в Crocus City Hall. Он выразил благодарность медикам, спасателям и пожарным за работу на месте кровавого и варварского террористического акта.

По последним данным, жертвами трагедии стали 115 человек. Омбудсмен Мария Львова-Белова сообщала, что в больницах остаются четверо детей , состояние двух из оценили как тяжелое.