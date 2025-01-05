Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии увеличилось до 14
Число пострадавших в аварии с туристическим автобусом в Карелии увеличилось до 14. Об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.
«В Питкярантскую ЦРБ госпитализировали 12 человек, из них двое - в состоянии средней тяжести, еще двое - в реанимации», - написал он.
По словам Охлопкова, в Сортавальской ЦРБ помощь оказали четверым, двоих из них госпитализировали, они находятся в состоянии средней тяжести.
«Вертолет санитарной авиации не смог взлететь из-за сложных погодных условий. На помощь коллегам из Петрозаводска в Питкяранту отправилась на реанимобиле врачебная бригада экстренной медицинской помощи и республиканской больницы», - добавил министр здравоохранения региона.
Авария произошла в воскресенье , 5 января. Всего в автобусе находились 43 человека, среди них - жители Воронежа, Белгорода, Курска и Москвы.