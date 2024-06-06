06 июня 2024, 08:57

Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кузбассе увеличилось до 90 человек

РИА «Новости»
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В аварии с трамваями в Кузбассе пострадали 90 человек, в том числе пятеро детей. Об этом РИА «Новости» сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

В больницы доставили 78 человек. Несколько из них находятся в тяжелом состоянии, им проводят операции.

«Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России координируют оказание медицинской помощи, будут организованы телемедицинские консультации с федеральными клиниками», - указано в материале.

Один из пострадавших в ДТП погиб, сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своем Telegram-канале.

Авария произошла на Логовом шоссе утром 6 июня, столкнулись два трамвая, двигавшиеся в попутном направлении. Следователи возбудили уголовное дело , прокуратура начала проверку. Кемеровская электротранспортная компания пообещала возместить ущерб пострадавшим в ДТП по страховке, сообщило РИА «Новости».

Ранее в Сети появились фото смятых при столкновении трамваев в Кемерове. Из-за аварии общественный транспорт в городе изменил маршрут.

Дети Больницы ДТП Минздрав Россия
06 июня 2024, 09:17
Водитель разбившейся под Наро-Фоминском иномарки с подростками не имел прав
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В аварии в Наро-Фоминском городском округе погибли четыре человека. По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Водитель ездил без прав, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла 5 июня на четвертом километре трассы Мартемьяново - Тимонино у деревни Мартемьяново в поселении Апрелевка. Водитель Kia не справился с управлением, иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево. Четверо несовершеннолетних погибли, пятого госпитализировали. В пресс-службе полиции уточнили, что машиной управлял человек без водительских прав, его задержали.

Уголовное дело по части шестой статьи 264 УК России «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, не имеющим или лишенным права управления» возбудил Следком.

Водителю 21 год, уточнила прокуратура Московской области. Погибли одна 16-летняя, две 15-летние и одна 13-летняя пассажирки. Еще одну девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Ей 15 лет.

Крупная авария произошла утром в Кемерове. Столкнулись два трамвая , пострадали 90 человек. Один погиб. ГИБДД показала место ДТП.

Наро-Фоминск Уголовное дело ДТП Полиция Следственный комитет России
06 июня 2024, 09:01
Понтон с пассажирами перевернулся на пруду в Царском Селе, есть погибший
РИА «Новости»
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Утром в четверг понтон с 24 пассажирами перевернулся на пруду в Царском Селе. Погиб один человек и еще трое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

«Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели по факту гибели человека в результате опрокидывания понтона на пруду в Екатерининском парке», - заявили в СК.

В ведомстве отметили, что утром в четверг на Большом пруду в Екатерининском парке перевернулся понтон при выполнении разворота. В тот момент на нем находились 24 человека.

«Четверых пассажиров понтона доставили в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи, один из них впоследствии скончался. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - добавили в пресс-службе.

Ранее в четверг два трамвая столкнулись в Кемерове, пострадали более 65 человек.

Санкт-Петербург Следственный комитет России
06 июня 2024, 07:44
Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове выросло до 67 человек
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Количество пострадавших в аварии с трамваями в Кемерово выросло до 67 человек. Трое — в тяжелом состоянии, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области — Кузбасса Илья Середюк в своем Telegram-канале.

«Двое находятся в реанимации, один в операционной. Врачи борются за их жизни», - написал он.

На амбулаторное лечение отправили 10 пациентов.

Авария произошла на Логовом шоссе утром 6 июня. Столкнулись два трамвая, двигавшиеся в попутном направлении. Ранее поступала информация о 50 пострадавших. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

После происшествия в Кемерове создали оперштаб. Жителей предупредил, что пока столкнувшиеся трамваи останутся на рельсах, электротранспорт не сможет передвигаться. Мэр города Дмитрий Анисимов в своем Telegram-канале написал, что временно изменили маршрут трамваев. Работает бесплатный автобус «ДК шахтеров - железнодорожный вокзал».

Количество пострадавших в аварии с трамваями в Кемерово выросло до 67 человек. Трое - в тяжелом состоянии, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области - Кузбасса Илья Середюк в своем Telegram-канале.

Уголовное дело ДТП Врачи Автобусы
06 июня 2024, 06:37
Количество пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове увеличилось почти вдвое
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В аварии на Логовом шоссе в Кемерове пострадали 50 человек. Троих госпитализировали в тяжелом состоянии. Мэр города Дмитрий Анисимов сообщил об этом в своем Telegram-канале.

В горбольницу № 3, по его словам, доставили 40 человек, в том числе троих в тяжелом состоянии. Анисимов сообщил, что врачи борются за их жизнь.

«Помимо 40 человек еще 10 самостоятельно обратились в травмпункт. Тоже сегодня проводится работа», - сказал он.

ДТП

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