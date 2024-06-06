Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кузбассе увеличилось до 90 человек

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В больницы доставили 78 человек. Несколько из них находятся в тяжелом состоянии, им проводят операции.

«Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России координируют оказание медицинской помощи, будут организованы телемедицинские консультации с федеральными клиниками», - указано в материале.

Один из пострадавших в ДТП погиб, сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своем Telegram-канале.

Авария произошла на Логовом шоссе утром 6 июня, столкнулись два трамвая, двигавшиеся в попутном направлении. Следователи возбудили уголовное дело , прокуратура начала проверку. Кемеровская электротранспортная компания пообещала возместить ущерб пострадавшим в ДТП по страховке, сообщило РИА «Новости».

Ранее в Сети появились фото смятых при столкновении трамваев в Кемерове. Из-за аварии общественный транспорт в городе изменил маршрут.