08 апреля 2024, 09:36

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области увеличилось до 26

РИА «Новости»
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Количество пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Самарской области, которое произошло в ночь на 8 апреля, увеличилось до 26 человек, сообщили в региональном Минздраве. Об этом написало РИА «Новости».

По данным ведомства, два человека погибли. Четырем пострадавшим оказали амбулаторную помощь, еще 22 человека госпитализировали. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести.

Авария произошла на 26-м километре дороги Урал - Муханово. Автобус Scania двигался на большой скорости и при повороте выехал с дороги , после чего опрокинулся.

Еще одно смертельное ДТП с участием автобуса произошло в понедельник в Кургане. Там водитель ПАЗ врезался в Lada Priora, погиб пассажир легковушки.

Здравоохранение ДТП Автобусы
10 апреля 2024, 09:18
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
РИА «Новости»
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В Севастополе зазвучала сирена воздушной тревоги. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Глава города оставил сообщение в 09:14 по московскому времени.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» - написал он.

Ночью во вторник, 9 апреля, жители Севастополя также услышали громкие звуки в городе. Развожаев объяснял, что они оказались результатом срабатывания системы автоматической ликвидации низколетящей воздушной цели над акваторией Черного моря. По его словам, никакие социальные гражданские объекты в городе не пострадали.

Также днем ранее отечественные силы ПВО ликвидировали противокорабельную ракету «Нептун» неподалеку от берегов Крыма.

Севастополь нередко оказывается целью для атак украинских националистов. В конце марта дежурные средства ПВО уничтожили более 10 ракет ВСУ над городом.

Севастополь
10 апреля 2024, 08:46
Показали шалаш, в котором семья с двумя детьми почти год жила в Тульской области
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В Алексинском районе двух сестер изъяли из семьи и отправили в реабилитационный центр. Девочки вместе с матерью и отчимом почти год жили в шалаше. Прокуратура Тульской области сообщила о начале проверки.

Семья приехала из Ярославской области и поселилась в лесополосе на территории Алексинского района Тульской области. Женщина с сожителем и дочерями, которым исполнилось 11 и 12 лет, жили в небольшой постройке.

«В настоящее время сестры находятся в социально-реабилитационном центре города Алексина, их жизни и здоровью ничего не угрожает. С матерью детей и ее сожителем работают правоохранители», - сообщило надзорное ведомство.

Родственники возьмут девочек под опеку. Прокуратура проконтролирует проверку и дальнейшую судьбу детей.

В Тульскую область семья перебралась в 2023 году и жила в лесополосе около 11 месяцев, сообщил Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. Шалаш построили из фанеры и линолеума, еду готовили на костре. Все четыре человека, в том числе 27-летний отчим девочек, спали на одной лежанке. Мать ограничили в родительских правах.

В Алексинском районе двух сестер изъяли из семьи и отправили в реабилитационный центр. Девочки вместе с матерью и отчимом почти год жили в шалаше.

Прокуратура Тульской области сообщила о начале проверки.

Дети Прокуратура РФ Семья
10 апреля 2024, 07:32
Брак при строительстве назвали вероятной причиной прорыва дамбы в Орске
РИА «Новости»
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Наиболее вероятной причиной прорыва дамбы в городе Орске стал строительный брак. Об этом РИА «Новости» сказал доктор технических наук Михаил Болгов.

По его словам, распространившаяся версия об участии грызунов в прорыве дамбы является скорее экзотической.

«Свидетельств о грызунах не было. Вероятно, там была недостаточная подготовка. Такое ощущение, что не выкорчевали лес, может, с бревнами засыпали, может, не вывезли. Чтобы мыши прогрызли дамбу настолько, чтобы грунт вес выперло в нижний барельеф с верхнего, это сложная история», - сказал Болгов.

Специалист подчеркнул, что прорыв дамбы в Орске связан скорее всего именно со строительным браком, а не грызунами.

«Списать можно на грызунов, да на кого угодно. Их не посадишь», - заключил он.

Ранее директор генерального подрядчика строительства дамбы в Орске АО «Спецстрой» Сергей Комаров сообщил, что прорыв объекта мог произойти по причине деятельности грызунов.

Наводнение в Оренбургской области
10 апреля 2024, 05:00
Пропавшую школьницу нашли на помойке со следами уколов в Москве
РИА «Новости»
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Пропавшую семиклассницу из Подмосковья нашли на помойке в Москве без сознания и со следами уколов на животе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, в воскресенье вечером 14-летняя девочка-подросток ушла из дома в Люберцах и перестала отвечать на звонки. Родители начали поиски пропавшей дочери.

Утром в понедельник школьницу обнаружил дворник возле мусорных баков в Некрасовке. Девочка была без сознания. Дворник вызвал полицию и скорую, ребенка госпитализировали. В больнице установили личность девочки и сообщили ее родителям.

Кроме того, врачи обнаружили на животе школьницы следы от уколов. Врачи и полицейские выясняют, кто и что ей вколол.

Знакомые семьи сообщили, что в последнее время девочка связалась с «плохой компанией» и начала уходить из дома.

В феврале пропавшую в Новосибирске 15-летнюю школьницу спустя неделю поисков обнаружили в Подмосковье.

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