Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском достигло 25

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«За медицинской помощью обратились 25 человек, включая трех детей», - заявили в ведомстве.

Пассажиры получили незначительные травмы. Медпомощь им оказали на месте и отправили на домашнее лечение.

Автобус с туристами опрокинулся в кювет в Березовском районе. Предварительно, водитель не справился с управлением. Изначально в СК сообщили о 10 пострадавших.

По уточненной информации, всего в салоне находились 30 пассажиров, в том числе четыре ребенка.

Ранее смертельное ДТП с автобусом произошло на западе Москвы. Мотоцикл врезался в транспортное средство на площади Победы. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.