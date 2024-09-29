Число пострадавших в ДТП на Кубани достигло 31

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«По информации министерства здравоохранения Краснодарского края, в больницы краевого центра госпитализированы 22 человека, из них трое - дети», - отметили в сообщении.

Также отмечается, что амбулаторную помощь получили девять пострадавших, в том числе один ребенок.

В МВД предположили, что водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. В нем, предположительно, ехали болельщики гандбольного клуба «Виктор».

Авария произошла вечером 29 сентября на 16-м километре трассы Темрюк - Краснодар-граница Ставропольского края. Ее жертвой стал водитель автобуса. После ДТП транспортные средства загорелись. Площадь пожара составила 35 квадратных метров.