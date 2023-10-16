Число пострадавших в аварии с туристическим автобусом в Приморье увеличилось до 40 человек

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На региональной трассе Раздольное - Хасан в Приморье опрокинулся автобус с туристами. Количество пострадавших увеличилось до 40 человек, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«По последним данным, двое погибли. По предварительным данным, еще 40 человек пострадали», - сказал собеседник агентства.

Авария произошла 16 октября на трассе Раздольное - Хасан в семи килоемтрах от поселка Барабаш. Автобус с туристами, которые ехали из Китая в Уссурийск, съехал с дороги и опрокинулся. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

Полиция Приморья сообщила, что все 50 человек, находившиеся в салоне, являлись гражданами России. Погибли двое, 20 получили травмы.

Минздрав региона сообщил, что 13 человек госпитализировали с травмами в средне-тяжелом состоянии, еще четверых - с сочетанными травмами в тяжелом состоянии.