06 декабря 2023, 03:44

Число пострадавших в аварии на Кубани выросло до 16 человек

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Число пострадавших в результате аварии с участием маршрутки и бензовоза, столкнувшихся на 64-м километре автотрассы Славянск-на Кубани — Темрюк в Краснодарском крае, возросло до 16. Об этом в своем Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

Число пострадавших в результате аварии с участием маршрутки и бензовоза, столкнувшихся на 64-м километре автотрассы Славянск-на Кубани - Темрюк в Краснодарском крае, возросло до 16. Об этом в своем Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

«Сегодня во второй половине дня на автодороге А-289 произошла авария с участием бензовоза марки „Камаз“ и маршрутного автобуса IVECO. По оперативным данным, пострадали 16 человек, трое погибли на месте», - сказано в сообщении.

На место аварии вылетела санитарная авиация. Всех пострадавших доставили в центральную больницу Славянска-на-Кубани для оказания медицинской помощи.

Ранее региональная прокуратура сообщила, что жертвами аварии с «Газелью» и бензовозом на кубанской трассе стали два водителя и пассажир маршрутного автобуса. Столкновение, по предварительным данным, произошло из-за выезда маршрутки на встречную полосу. Изначально сообщалось о трех погибших и семи пострадавших.

ДТП Россия Краснодарский край
06 декабря 2023, 01:58
Массовое отравление произошло на стройке главного аэропорта Камчатки
Unsplash
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Массовое отравление рабочих произошло на строительстве нового терминала главного аэропорта в городе Елизово. В больницу попал 41 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщила прокуратура Камчатского края.

«По предварительной информации госпитализирован 41 человек с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта», - уточнили в надзорном ведомстве.

Городская прокуратура организовала проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Там сообщили о планах оценить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм при организации питания строителей, а также условия их проживания.

Ранее массовое отравление 16 школьников возрастом от семи до 10 лет произошло в селе Калинино Кировской области. Работу школьной столовой приостановили, детей госпитализировали, региональный СК начал доследственную проверку. По предварительной версии, при приготовлении обеда нарушили технологию. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы, чтобы сделать анализы и выяснить причину отравления.

Еда Строительство Камчатка
06 декабря 2023, 01:52
Пропавшего ребенка нашли в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Школьник пропал в районе Уралмаш в Екатеринбурге вечером 5 декабря. Уроки закончились в 18:15, но ребенок после них не вернулся домой и не отвечал на звонки родителей, сообщило издание Ura.ru.

Родители школьника и его одноклассники уверяли, что ребенок раньше не уходил из дома и не сбегал с уроков.

Около двух часов ночи стало известно, что ребенка нашли. Об этом сообщили в региональном отделении поискового отряда «Прорыв».

В Липецке до сих пор не нашли не нашли пропавшую 13-летнюю школьницу. Девочка ушла из дома по улице Катукова 2 декабря и не вернулась. Приметы ребенка: 171 сантиметр, карие глаза, худощавое телосложение, волосы окрашены в русый цвет. Школьница была одета в черную куртку, бирюзовый платок, бежевые брюки и синие кроссовки.

Дети Школьники
06 декабря 2023, 00:21
Производственное здание загорелось в Архангельске
Пресс-служба МЧС
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Охвативший производственное здание в Архангельске пожар распространился на площади в 1,8 тысячи квадратных метров. Как сообщила пресс-служба МЧС России, в результате происшествия никто не пострадал. Ведомство опубликовало видео в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что пламя охватило всю постройку, а в небо поднимается густой дым.

В ведомстве уточнили, что для тушения огня на место прибыли 37 пожарных и 10 единиц техники.

Архангельское издание 29.RU уточнило, что пожар начался в микрорайоне Новый поселок.

В региональном главке МЧС журналистам уточнили, что горит «распил ЛДСП». По данным редакции, на этой территории есть только одно крупное предприятие, подходящее под описание - производящая мебельные фасады фирма «Формат».

Пожары МЧС РФ
05 декабря 2023, 23:56
Избивавшего 12-летнего сына жителя Ивановской области задержали
РИА «Новости»
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Жителя Ивановской области, подозреваемого в истязании сына, задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Ивановской области.

«По данным следствия, в разные периоды времени 38-летний житель Шуи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно и систематически применял в отношении своего 12-летнего сына физическое насилие путем нанесения побоев», - заявили в ведомстве.

Там также отметили, что ранее в социальных сетях опубликовали видеозаписи, на которых мужчина истязал ребенка.

Жителя Шуи уже задержали, с ним проводятся следственные действия.

Ранее мать школьника записала издевательства пьяного супруга над сыном на видео и отправила коллега по работе. Женщина сразу обратилась в полицию, где рассказала, что мужчина часто применяет на своих детях такие «методы воспитания».

Чаще всего он избивал сына, но доставалось также его супруге и дочерям. Девочек при этом он больше словами обижал или мог кинуть в них какой-нибудь легкий предмет. Мальчику же в результате такого отцовского воспитания начал сильно заикаться.

Дети Преступления Избиения

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