07 июня 2024, 02:14

Число пострадавших при взрыве в Армении достигло семи

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Число госпитализированных в результате взрыва на газозаправочной станции близ города Абовян выросло до семи. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Армении.

«В результате взрыва на дороге Ереван - Севан госпитализировали семь человек. <…> Двое пострадавших находятся в реанимации, их состояние крайне тяжелое», - указали в сообщении.

Состояние четырех пострадавших оценивается как стабильное. Еще одного человека выписали из больницы. Число боевых расчетов, принимающих участие в тушении пожара, составило 30.

В четверг вечером взрыв произошел на газозаправочной станции в районе города Абовян, после этого вспыхнул сильный пожар. Сейчас на месте взрыва работают оперативные службы. Также сообщалось о пяти пострадавших при взрыве.

Армения Пожары Больницы Взрывы
07 июня 2024, 01:08
Брат с сестрой пропали в лесу в Свердловской области, их ищут 200 человек
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Брат и сестра случайно убежали от дедушки после рыбалки в Свердловской области и пропали. К поискам подключились более 200 человек. Об этом сообщило Ura.ru.

«Утром 5 июня внуки 10 и 12 лет возвращались с дедом с рыбалки. Они просто убежали от него в лесу. Он их искал, но не нашел. О пропаже в полицию сообщила их мама», - уточнили журналисты.

Дети приехали на дачу в деревню Бурмакина Слободо-Туринского района. Из-за проблем с речью их дедушка не смог объяснить, как именно потерялись внуки. Сейчас их ищут более 200 человек. Среди них спасатели, волонтеры и неравнодушные люди. Известно, что вместе с пропавшими братом и сестрой находятся две собаки.

В конце мая на севере Москвы пропали двое мальчиков в возрасте восьми и 10 лет. Поисками пропавших занималась полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Беглецов нашли ближе к вечеру. Оказалось, что они провели весь день в ближайшем парке.

Урал Спасатели Дети Свердловская область Полиция Рыбалка
07 июня 2024, 00:42
Тело подростка нашли в реке в Смоленской области
РИА «Новости»
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В Смоленской области возбудили уголовное дело о смерти 11-летнего мальчика в реке Западная Двина, тело которого обнаружили днем 6 июля в городе Велиж. Об этом сообщила пресс-служба СКР по Смоленской области.

По данным следствия, несколько подростков купались в реке, но потом одного из них унесло течением. Трое детей в возрасте от 11 до 13 лет смогли выплыть на берег самостоятельно.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тело ребенка через некоторое время.

Там уже работают следователи и криминалисты. Они осматривают место ЧП, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в водоеме в Новой Москве на дне водоема обнаружили человеческие останки , правоохранители проводят доследственную проверку.

Спасатели Дети МЧС РФ Следственный комитет России Реки
07 июня 2024, 00:17
Два человека пострадали в ДТП с автозаком в Москве
РИА «Новости»
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На Люблинской улице в Москве произошло ДТП с участием спецавтомобиля МВД. В результате пострадали два человека, которых полицейские перевозили в автозаке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«На Люблинской улице произошло ДТП с участием спецавтомобиля полиции. Предварительно, два человека, перевозившиеся в машине, получили травмы», - сообщили в ведомстве.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

В среду, 5 июня, в смертельное ДТП произошло в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа. Водитель автомобиля Kia на справился с управлением, машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии погибли четверо несовершеннолетних пассажирок , пятую госпитализировали. Полицейские выяснили, что автомобилем управлял человек без водительских прав , его задержали.

ДТП Машины Полиция Москва
07 июня 2024, 00:05
Разложившиеся останки человека нашли в водоеме в Новой Москве
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В Новой Москве нашли человеческие останки на дне водоема. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по столице.

«Шестого июня 2024 года на дне водоема в Новой Москве обнаружили останки человека», - указали в сообщении.

По этому факту правоохранители назначили доследственную проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее тело погибшей москвички без уха и глаз обнаружили в квартире в центре столицы. Труп 41-летней женщины лежал на диване, когда его нашел сожитель. Мужчина обратился в полицию.

В Западном округе Москвы на Боровском шоссе в квартире многоэтажного дома обнаружили 62-летнего мужчину без признаков жизни. На его теле были следы насильственной смерти.

Москва Водоемы

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