Число пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 551 человека

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В ведомстве уточнили, что это данные на 6:00 субботы, 30 марта.

«В результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе пять детей)», - говорится в сообщении.

Подмосковный Минздрав в минувшую пятницу, 29 марта, сообщил, что в областных больницах лечение продолжают 70 пострадавших при теракте. После оказания необходимой помощи медики выписали 55 человек.

Группа боевиков напала на «Крокус Сити Холл» вечером в пятницу, 22 марта. Они открыли огонь по находившимся в фойе и зале зрителям. Перед отступлением террористы подожгли здание.

Правоохранители задержали четырех исполнителей теракта в Брянской области. В течение следующей недели силовики задержали пятерых сообщников боевиков. Всех участников группы отправили под арест.