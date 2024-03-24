Число пострадавших при теракте в Crocus City Hall выросло до 152
МЧС представило обновленную информацию о погибших и пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Количество пострадавших выросло до 152.
Уточняется, что пятеро раненых - дети. Количество погибших осталось прежним - 133, среди них трое детей. Госпитализация потребовалась 114 людям, в том числе четырем несовершеннолетним.
До этого пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области сообщала о 140 пострадавших.
Трое детей погибли, пятеро пострадали. В медучреждения госпитализированы 114 человек, в том числе 4 ребенка.
Разбор завалов на месте трагедии продолжается. Планируется завершить поисковую операцию уже в воскресенье, 24 марта.
Спасателям удалось разобрать 91 кубометр территории.
Стрельба и пожар произошли в Красногорске вечером 22 марта. Жертвами и пострадавшими стали люди, которые собрались на концерт группы «Пикник». По делу о теракте задержали 11 человек.
Десятки стран осудили теракт.