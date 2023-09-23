Число пострадавших при пожаре в Новой Москве увеличилось — источник
Число пострадавших во время пожара в ТиНАО выросло до трех. Возгорание произошло в квартире жилого дома 23 сентября, сообщил источник «360».
По его данным, в субботу в поселении Филимонковское в деревне Марьино в четырехкомнатной квартире на девятом этаже дома загорелись вещи и мебель. Площадь пожара составила 45 квадратных метров. Сотрудники МЧС спасли шестерых взрослых и троих детей. Еще три человека пострадали. О их состоянии пока ничего не известно.
Собеседник уточнил, что спасатели начали вскрывать соседние квартиры, чтобы проверить нет ли там пострадавших. Все причины и обстоятельства произошедшего установят специалисты.
Ранее стало известно об одной пострадавшей женщине , которая надышалась продуктами горения. Еще некоторых жильцов оперативно вывели на улицу. При этом пожарные долго не могли подъехать ближе к горящему зданию из-за припаркованных во дворе машин.