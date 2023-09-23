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По его данным, в субботу в поселении Филимонковское в деревне Марьино в четырехкомнатной квартире на девятом этаже дома загорелись вещи и мебель. Площадь пожара составила 45 квадратных метров. Сотрудники МЧС спасли шестерых взрослых и троих детей. Еще три человека пострадали. О их состоянии пока ничего не известно.

Собеседник уточнил, что спасатели начали вскрывать соседние квартиры, чтобы проверить нет ли там пострадавших. Все причины и обстоятельства произошедшего установят специалисты.

Ранее стало известно об одной пострадавшей женщине , которая надышалась продуктами горения. Еще некоторых жильцов оперативно вывели на улицу. При этом пожарные долго не могли подъехать ближе к горящему зданию из-за припаркованных во дворе машин.