Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах выросло до девяти

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«По предварительным данным, погибших нет, число пострадавших увеличилось до девяти», - написал глава региона.

По информации Голубева, одному человеку оказали медицинскую помощь на месте ЧП, у трех человек выявили ожоги, у пяти диагностировали травмы разной степени тяжести.

«В Шахты выехали представители Минздрава региона», - добавил губернатор.

Пожар на заводе, по его словам, смогли локализовать на 360 квадратных метрах, а в 12:49 возгорание полностью ликвидировали.

Информация о взрыве и пожаре в заводском здании Шахтинского полиэфирного завода поступила 17 января в 11:30. Изначально Голубев сообщал о двух пострадавших.

На место происшествия направили семь единиц спецтехники, машины энергетической, газовой служб, а также скорой помощи.

«В причинах произошедшего будут разбираться специалисты.

Информация о БПЛА не подтверждается», - подчеркнул глава области.