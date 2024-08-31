31 августа 2024, 17:09

Число пострадавших при посадке Ан-2 в Северной Осетии выросло до семи человек

РИА «Новости»
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Травмы при жесткой посадке самолета Ан-2 в Предгорном районе Северной Осетии получили трое детей и четверо взрослых. Прибывшие на место спасатели передали их врачам. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что воздушное судно ДОСААФ совершало учебно-тренировочный полет и на его борту находились 15 человек. В ходе полета восемь парашютистов десантировались.

Остальные остались в салоне и получили травмы во время жесткой посадки. Из-за того, что самолет сел в труднодоступной местность часть пути спасатели прошли пешком.

«В результате жесткой посадки пострадали семь человек, среди них три ребенка», - отметили в МЧС.

Ранее в пресс-службе заявили, что пилот севшего самолета ДОСААФ не смог передать координаты, поэтому для поиска с аэродрома организации вылетел еще один борт, который установил, что Ан-2 находится между селениями Майрамадаг и Кобан. Эту информацию он передал спасателям.

МЧС РФ Самолеты
30 августа 2024, 23:56
Мощный пожар охватил квартиру в многоэтажке на юго-западе Москвы
РИА «Новости»
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Возгорание произошло в квартире № 96 дома № 9 корпус 1 на улице Марии Ульяновой в Ломоносовском районе столицы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

«Спасатели сейчас работают на месте ЧП. Они выясняют, что стало причиной пожара. Квартира очень захламлена», - сказал он.

В трехкомнатной квартире, расположенной на девятом этаже, зафиксировали плотное задымление и высокая температура. Пожар охватил коридор, одну комнату и частично еще две.

Также задымление зафиксировали на чердаке. С восьмого этажа многоэтажного дома валил густой черный дым.

На месте ЧП работали четыре звена газодымозащитной службы: одно отправили на тушение, второе задействовали на кровле и еще одно занялось проверкой соседних квартир на этаже.

Пожар уже потушили. Общая площадь возгорания составила 25 квадратных метров, обошлось без пострадавших.

Ранее в квартире на улице Артамонова в Москве прогремел взрыв. Хлопок раздался из-за детонации неизвестного устройства. В результате пострадали два человека. Также спасатели эвакуировали жильцов двух подъездов.

Пожары Москва Квартиры
30 августа 2024, 20:18
Названа причина крушения Superjet в Подмосковье
РИА «Новости»
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Межгосударственный авиационный комитет обнародовал промежуточный отчет по крушению самолета Sukhoi Superjet 100 под Коломной 12 июля. Об этом сообщил ТАСС.

«По промежуточным данным, причиной крушения SSJ-100 стала неправильная работа датчиков угла атаки. Так, на разбившемся самолете ранее в полете фиксировалось скачкообразное изменение значений угла атаки», - рассказали в МАК.

В отчете указали, что в процессе полета экипаж заметил, что датчики угла атаки ведут себя неправильно. Также произошло превышение допустимой скорости, о чем последовал звуковой сигнал. Пилоты не справились с возникшей ситуацией.

После катастрофы SSJ под Коломной установки датчика угла атаки усовершенствуют и выпустят новую инструкцию.

Самолет рухнул в районе Коломны 12 июля. Жертвами катастрофы стали два пилота и бортпроводник. Позже стало известно, что судно не совершало обязательный облет после ремонта.

Коломна Самолет SSJ-100 Самолеты Крушение самолета под Коломной
30 августа 2024, 12:25
Вооруженный ножом мужчина напал на противника на балконе ЖК «Люберецкий»
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Дикие крики мужчины напугали жителей ЖК «Люберецкий» глубокой ночью. На общем балконе врукопашную сошлись два противника. Судя по крикам очевидцев, у одного из них в руках оказался нож. Видео с места разошлось по социальным сетям.

На опубликованных кадрах один участник конфликта удерживал другого, а после пытался душить. Все это сопровождалось громкими криками. В результате в подъезд забежали трое мужчин, а через некоторое время на балконе уже собралась целая толпа.

По словам очевидцев, уже после завершения драки кто-то выкинул нож с балкона. Жители дома заявили, что полиция приехала быстро и задержала одного из участников конфликта. Но владельцев квартир больше возмутило то, что охранников дома не было до последнего момента, и жильца пришлось разнимать участников драки самим.

Свидетели произошедшего добавили, что с утра на место ЧП приезжали криминалисты. Что стало причиной конфликта, пока не известно. Пострадал кто-то или нет также не ясно. Правоохранительные службы пока никак не прокомментировали конфликт.

В конце прошлой недели из-за замечания по поводу открытия двери ногой в конфликт вступили две москвички. Ссора переросла в драку, в которой одна из женщин откусила обидчице часть пальца.

Драки Мужчины Полиция
29 августа 2024, 18:43
Экстремальный поход в ущелье Сочи чуть не закончился гибелью участников
РИА «Новости»
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Поклонники экстремального вида спорта — каньонинга, совмещающего в себе пешие путешествия, плавание, скалолазание, спуск в ущелья и прыжки в воду, чуть не погибли во время очередного похода в горы Сочи. Как сообщил сайт kp.ru, двое участников вылазки не смогли завершить свой путь и самостоятельно выбраться из Навалищенского ущелья.

По данным журналистов, силы экстремалов оставили через час после начала похода. Они не смогли без дополнительных средств переплыть реку Большую Хосту из-за поднятия уровня воды и бурного течения. Обессиленные спортсмены вызвали спасателей, чтобы их скорее нашли.

Поиски продолжались до глубокой ночи, так как был высок риск, что потерявшиеся экстремалы не доживут до утра. Нашли спортсменов на высоте 15 метров над водой. Для того чтобы поднять их из каньона, понадобилось более шести часов.

Сами туристы пояснили, что пытались выбраться из ущелья самостоятельно, но их снаряжение оказалось бесполезно для поднятия по вертикальным скалам ущелья.

За последние несколько дней Сочи переживает приход сильной непогоды. В городе действует штормовое предупреждение из-за залповых ливней и риска возникновения ураганов. Осадки оказались настолько сильными, что не только затопили дороги, но и пробили крышу концертного зала «Фестивальный», где выступал певец Стас Михайлов.

Поклонники экстремального вида спорта - каньонинга, совмещающего в себе пешие путешествия, плавание, скалолазание, спуск в ущелья и прыжки в воду, чуть не погибли во время очередного похода в горы Сочи. Как сообщил сайт kp.ru , двое участников вылазки не смогли завершить свой путь и самостоятельно выбраться из Навалищенского ущелья.

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