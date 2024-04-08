Число пострадавших при обрушении путепровода в Вязьме увеличилось до шести

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Изначально поступала информация об одном пострадавшем и одном погибшем.

«Шесть человек пострадали в результате происшествия. Пятерых из них доставили в больницы, один погиб», - отметила представитель ведомства.

Путепровод в городе Вязьма Смоленской области рухнул ранее в понедельник, когда на нем находились грузовой и легковой автомобили. Глава региона Василий Анохин сообщал, что лично выехал на место ЧП и взял ситуацию под личный контроль.

В распоряжении «360» появились кадры с обрушенным мостом. На место выехали экстренные службы.

Telegram-канала Mash уточнял, что мост соединял промышленный центр с частью Вязьмы. В 2018 году объект хотели отремонтировать.