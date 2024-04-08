08 апреля 2024, 18:17

Число пострадавших при обрушении путепровода в Вязьме увеличилось до шести

РИА «Новости»
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Число пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области увеличилось до шести, пятерых госпитализировали и один погиб. Об этом РИА «Новости» сообщили в главке регионального МЧС.

Изначально поступала информация об одном пострадавшем и одном погибшем.

«Шесть человек пострадали в результате происшествия. Пятерых из них доставили в больницы, один погиб», - отметила представитель ведомства.

Путепровод в городе Вязьма Смоленской области рухнул ранее в понедельник, когда на нем находились грузовой и легковой автомобили. Глава региона Василий Анохин сообщал, что лично выехал на место ЧП и взял ситуацию под личный контроль.

В распоряжении «360» появились кадры с обрушенным мостом. На место выехали экстренные службы.

Telegram-канала Mash уточнял, что мост соединял промышленный центр с частью Вязьмы. В 2018 году объект хотели отремонтировать.

Обрушения МЧС РФ
08 апреля 2024, 19:12
Школы Кургана перевели на дистант из-за паводка
РИА «Новости»
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В Кургане все школы с 9 апреля решено перевести на дистанционный режим работы из-за паводка. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Экстренные меры приняли в связи с тем, что с 8 апреля началась эвакуация населения с территорий, которые попали в зону риска подтопления.

«А также с тем, что в образовательных организациях Кургана разворачиваются пункты временного размещения», - указали в мэрии.

Власти Курганской области ранее ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Вадим Шумков призвал эвакуироваться жителей населенных пунктов, расположенных в пойме реки. Повышение уровня воды в реке Тобол приблизилось к 11 метрам.

Ранее режим чрезвычайной ситуации из-за паводка ввели в Оренбургской и Тюменской областях. Синоптики предупредили о высоком уровне воды в реках Ишим и Тобол.

Школы Курган Паводки Реки
08 апреля 2024, 19:01
Названо число эвакуированных жителей затопленных районов Оренбуржья
Пресс-служба МЧС
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Обстановка в Оренбургской области остается сложной из-за сильных паводков. С подтопленных территорий эвакуировали более 6,5 тысячи человек, сообщил руководитель пресс-службы МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников.

По его словам, тяжелая ситуация на востоке и в центре Оренбургской области. При этом уровень воды на реке Урал продолжает повышаться.

«В зоне ЧС задействованы более 4000 специалистов и 848 единиц техники, плавсредства и беспилотники», - добавил Ситников.

Он подчеркнул, что во многих населенных пунктах проводят превентивную эвакуацию. Представитель ведомства призвал не ждать прихода воды и своевременно эвакуироваться.

Сотрудники МЧС также работают в Курганской области. По прогнозам в зоне риска оказались город Курган Звериноголовский, Притобольный, Кетовский и Белозерский муниципальные округа.

Начальник ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский заявил, что подтоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автодорог и один мост.

«В зону подтопления попадают шесть муниципальных округов, 62 населенных пункта, 32 моста, аэропорт Кургана и пять объектов экономики», - отметил он.

По его словам, сотрудники экстренных служб круглосуточно оказывают помощь местным жителям. Для них развернули 76 76 пунктов временного размещения. Сейчас здесь находится 119 человек, более 500 эвакуированных остались у родственников.

Ранее власти Оренбургской области пообещали выплатить компенсацию пострадавшим от паводков.

Паводки Россия
08 апреля 2024, 18:38
Уголовное дело завели по факту обрушения моста в Смоленской области
Телеканал «360»
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Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения моста в Вязьме. Погибла одна женщина, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

По предварительным данным, путепровод, соединявший два микрорайона в городе Вязьме, обрушился в понедельник около 17:00.

«В результате обрушения несколько автомобилей, двигавшихся по мосту, упали вниз. Имеется погибшая, число пострадавших уточняется», - уточнили в ведомстве.

Паводки Россия
08 апреля 2024, 18:34
Прокуратура начала проверку после обрушения путепровода в Вязьме
Telegram
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Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после обрушения путепровода на железнодорожные пути в городе Вязьма Смоленской области. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в понедельник около 16:35. На месте ЧП выехала заместитель смоленского транспортного прокурора Анна Степушенкова.

В Московской железной дороге сообщили, что из-за обрушения путепровода движение поездов на перегоне Вязьма - Семлево приостановили.

В момент происшествия на этом участке не было поездов. Для расчистки железнодорожных путей направлено четыре восстановительных поезда.

Мост находится не на балансе РЖД. Но в компании организовали оперативный штаб для ликвидации последствий ЧП.

По последним данным, в результате обрушения путепровода в Вязьме погиб один человек, пострадали шестеро.

РЖД Обрушения Поезда

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