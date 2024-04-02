Число пострадавших при атаке дронов в Татарстане выросло до семи
Число пострадавших после атаки дронов в Елабужском районе Татарстана выросло до семи. Об этом РБК сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.
Ранее сообщалось о шести раненых, троих из которых госпитализировали. Остальных отпустили домой после осмотра, их жизни ничего не угрожает.
Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске утром 2 апреля. Под удар попало общежитие , люди самостоятельно эвакуировались из здания.
Власти Татарстана призвали жителей сохранять спокойствие. Глава республики Рустам Минниханов отметил, что преступники специально пытались посеять панику среди населения.
Ранее режим воздушной опасности ввели в Липецкой области. На границе региона заметили беспилотники. Все силы и средства привели в повышенную готовность.