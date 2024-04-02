02 апреля 2024, 09:47

Число пострадавших при атаке дронов в Татарстане выросло до семи

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Число пострадавших после атаки дронов в Елабужском районе Татарстана выросло до семи. Об этом РБК сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.

Ранее сообщалось о шести раненых, троих из которых госпитализировали. Остальных отпустили домой после осмотра, их жизни ничего не угрожает.

Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске утром 2 апреля. Под удар попало общежитие , люди самостоятельно эвакуировались из здания.

Власти Татарстана призвали жителей сохранять спокойствие. Глава республики Рустам Минниханов отметил, что преступники специально пытались посеять панику среди населения.

Ранее режим воздушной опасности ввели в Липецкой области. На границе региона заметили беспилотники. Все силы и средства привели в повышенную готовность.

Больницы Беспилотники Татарстан
02 апреля 2024, 10:13
Бывшего гендиректора петербургской «СКА Арены» отправили в СИЗО за растрату
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В Мещанском суде Москвы вынесли постановление об аресте бывшего гендиректора петербургской «СКА Арены» Игоря Забирана. Он проходит по делу об особо крупной растрате, сообщило РИА «Новости».

По данным издания, Забирана отправили в изолятор в начале марта, но информация об этом появилась только сейчас.

Защита управленца обжаловала постановление в Мосгорсуде. Жалобу планируют рассмотреть 18 апреля.

Забирана обвиняют в растрате в особо крупном размере в составе организованной группы лиц. Ему грозит до 10 лет колонии.

По данным «Фонтанки», арест Забирана может быть связан с уголовным делом против бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга по ЖКХ Владимира Лавленцева. Он занимал эту должность с 2013 по 2014 год.

Накануне ФСБ задержала директора новосибирского муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова. Его вместе с гражданской женой заподозрили в хищении бюджетных денег.

Суд Аресты
02 апреля 2024, 10:10
Подростка похитили и подожгли во Владимирской области
РИА «Новости»
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Во Владимирской области полиция задержала троих подростков по подозрению в поджоге и похищении сверстника. Следователи возбудили уголовное дело, сообщило РИА «Новости».

По данным издания, вечером 16 марта в поселке Никологоры к 17-летнему местному жителю приехали трое знакомых и позвали его гулять.

Мать пострадавшего рассказала журналистам, что эта троица насильно затащила сына в автомобиль и привезла в безлюдное место. Там молодые люди, вооружившись битами, стали избивать подростка, а затем облили жертву горючей жидкостью и подожгли. В перерывах между побоями мальчика возили по району в багажнике.

Один из местных подростков увидел это и рассказал матери, та обратилась в полицию. Разыскиваемый автомобиль ВАЗ-2114 удалось быстро обнаружить. Водителю приказали остановиться, но он проигнорировал требование правоохранителей. Погоня продолжалась недолго: находившиеся в салоне бросили машину и разбежались.

Пострадавший подросток лежал в багажнике без сознания и истекал кровью, рассказала РИА «Новости» его мать. Мальчика увезли в больницу с ожогами второй степени, сотрясением мозга и травмами.

По подозрению в похищении задержали двоих несовершеннолетних и 19-летнего молодого человека.

Ранее в Санкт-Петербурге подростки ограбили двух мужчин. Злоумышленники избили потерпевших и отняли у них деньги.

Задержания Дети Полиция Избиения
02 апреля 2024, 10:07
Пожар случился на НПЗ в Нижнекамске в результате атаки беспилотника
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Беспилотник утром 2 апреля атаковал нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске и угодил в технологическую установку. В итоге начался пожар. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, никто не пострадал. Огонь уже потушили.

Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова. Известно, что технологический процесс на предприятиях нарушить не удалось. При этом конкретные предприятия не назывались. По мнению Минниханова, главной целью было посеять панику среди населения. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

Два дрона ударили по общежитию «Алабуга», в результате чего пострадали два человека.

Люди эвакуировались сами. Всего при атаке БПЛА в Елабужском районе ранило семерых. Троим из них потребовалась госпитализация, остальных после осмотра медиков отпустили домой.

Пожары Беспилотники Татарстан Заводы
02 апреля 2024, 10:01
Пожар вспыхнул на заводе «Танеко» после атаки дрона
РИА «Новости»
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В Нижнекамске беспилотник атаковал современный нефтеперерабатывающий комплекс. На предприятии вспыхнул пожар, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

«Беспилотник атаковал завод „Танеко“, входящий в татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс», - рассказал собеседник агентства.

Пожар, который возник в результате атаки дрона-камикадзе, удалось потушить за 20 минут. Производственный процесс не нарушен.

Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске ранним утром 2 апреля. Под удар также попало общежитие. По последним данным, пострадали семь человек. Минимум троих госпитализировали. Медики оказывают раненым всю необходимую помощь.

Ранее появилось видео атаки беспилотника самолетного типа в Елабуге. На записи слышны истошные крики людей, заметивших летящий дрон. Когда БПЛА рухнул, в воздух поднялось облако огня и дыма, разлетелись осколки.

Пожары Беспилотники Татарстан Заводы

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