Число пострадавших после ДТП в Кемерове превысило 140 человек

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«Более 140 пассажиров и водитель пострадали в результате аварии. Скончался один мужчина, остальным оказывается необходимая медицинская помощь», - заявили в ведомстве.

Авария произошла утром в четверг на Логовом шоссе, где на железнодорожной ветке столкнулись два трамвая. Они оба двигались в попутном направлении. Региональный СК завел два уголовных дела по факту ЧП, областная прокуратура также взяла расследование дела под свой контроль.

В СК уточняли, что фигурантами уголовного дела стали мастера и директор АО «Кемеровская электротранспортная компания», правоохранители их задержали.

Ранее в Сети появилось видео из кабины попавшего в ДТП в Кемерове трамвая.